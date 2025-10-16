Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Для того, щоб йти в наступ, повинні бути виконані три умови, - військовий оглядач Пехньо про заяви Трампа
Для того, щоб йти в наступ, повинні бути виконані три умови, - військовий оглядач Пехньо про заяви Трампа

Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
10:28
Війна з Росією ЗСУ, Сили оборони

Щодо заяви Трампа, що Україна збирається йти в наступ - президент США часто говорить те, що не відповідає дійсності, але виставляє його в гарному світлі

Таку думку висловив військовий оглядач Василь Пехньо в етері Еспресо. 

"Наступ. Трамп говорить багато. Ми ж розуміємо, що він дуже часто говорить щось, що не те, що не відповідає дійсності, що є там політичним аргументом, що є аргументом або просто словами, які виставляють його в гарному, скажімо так, світлі. По факту це заяви, які не мають під собою чогось реального, чогось здійсненого. Я зрозуміло, звісно, що коли ми говоримо про український опір, про бажання про перемоги, то і Сирський в цьому має абсолютно рацію, коли він каже постійно от в західних ЗМІ виступаючи з тезою про те, що в обороні війну не виграєш", - сказав він.

Василь Пехньо зауважив, що за військовою наукою, за словами командирів бригад, для проведення наступальних дій необхідне втілення трьох умов.

"Це не просто вистрілили 10 Tomahawk і вже пішли в контрнаступ. Ні, так не буває. Три умови. Перша умова - це потрібно зупинити противника. Потрібно повністю стабілізувати ситуацію на фронті. Чи можемо ми вважати такою, що у нас зараз стабілізована ситуація на фронті? - Сумнівно, тому що ми бачимо все рівно сталий темп повільного, але просування противника на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. До речі, на цьому напрямку у нас там є значні проблеми з точки зору того, що противник увійшов вже зараз в райони, які не є такими густонаселеними, як український Донбас. І, відповідно не можна говорити про те, що во повністю стабілізований. Навіть не можна говорити про Покровськ, де він намагається повернути собі ініціативу. Ситуація доволі таки хитка, 50 на 50, скажімо, що так", - зазначив він.

Тож військовий оглядач зауважив, що першою умовою є стабілізація ситуації на фронті. Але у нас такої немає. 

"Друга умова - відрізання резервів противника. Чи ми спромоглися вже зараз дійти до того рівня, аби говорити про те, що ми відрізали логістику противника на всій протяжності, що ми його ізолювали, що російська залізниця розбита, наприклад. Ну, очевидно, що ні. І третя умова, вона, напевно, найменше виконувана зараз в нинішніх реаліях - це створення власних резервів. Тобто це питання мобілізації, це питання того, які в нас є резерви, це очевидно, що в нас, ну, проблемне питання, проблемне, більш ніж проблемне. Отже, ні стабілізації на фронті, ні відрізання ворожих резервів, ні створення власних резервів у нас не спостерігається, як три базові умови для контрнаступу Тому говорити про те, що це можуть бути якісь контрнаступальні дії, я, чесно кажучи, не став би і не плекав би цих якихось марних надій, посилаючись на заяви навіть Дональда Трампа", - додав Василь Пехньо.  

