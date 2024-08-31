Для Трампа Україна була, є і буде неприємним барʼєром, який заважає встановити хороші звʼязки з Росією, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Дональда Трампа передусім цікавить відновлення звʼязків з РФ, а не Україна
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я б не сказав, що Дональд Трамп згадує про Україну. Я б сказав, що він згадує Росію. Для нього Україна була, є і буде неприємним барʼєром для покращення звʼязків з Росією та встановлення близьких взаємин з Путіним. До речі, сьогодні на мітингу в Пенсильванії Трамп заявив, що дружити з Росією - це добре. За його словами, конфліктувати з РФ - погано. І що ж заважає дружити з РФ? Звісно ж, Україна. Тому Трамп не про Україну згадує, він згадує про Росію. Такі люди, як Путін, Кім Чен Ин, завжди викликали в нього щире захоплення. Зокрема, обсягом своїх владних повноважень", - пояснив Портников.
За словами Портникова, на цьому етапі війни Україна має визначитись, що для нас сьогодні означатиме перемога.
"Ще дуже важливо визначити в цьому контексті, що для нас є перемогою. Відновити територіальну цілісність - перемога. Втримати інші території - перемога. Не замерзнути взимку - перемога. Утримати ті території РФ, які ми контролюємо - перемога. Вибачте, але ми в такій ситуації, що нам потрібно визначитись на якійсь одній тактичній меті, щоб досягти стратегічних цілей", - додав він.
- 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що планує у вересні представити план закінчення війни президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу
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