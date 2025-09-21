Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов

Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в етері Еспресо.

Він прокоментував відставку Козака з адміністрації президента РФ.

"Нічого це не ознака. Дмитро Козак - людина, яка такий самий ворог для України, як і сам Путін. Просто це людина, яка була зосереджена на інших засобах тиску та завоювання через дипломатичні якісь кроки і саме через це він з самого початку був проти військової операції, але не проти того, щоб якось іншим шляхом захопити Україну. Він, безумовно, там комунікує з Путіним, він зберігає свою лояльність, він людина наближена до Путіна", - сказав Пономарьов.

Опозиціонер додав, що до буквально останнього часу чутки були, що це буде просто ротація, і що його пересунуть на іншу посаду.

"Але ця посада, вона стосувалась Санкт-Петербурга і я вважаю, що просто, напевно, пан Козак вирішив, що це не його рівень вже і багато років і саме тому відмовився. Але там почекаємо, такі люди у Путіна, вони не зникають. Вони просто переходять до резерву, а потім можуть отримати нове призначення. А може його і будуть використовувати в переговорах, коли Росія буде готова перейти від військової фази до дипломатичної. Але війна не закінчиться, поки Путін в Кремлі і Козак буде зберігати свою лояльність Путіну безумовно", - підсумував він.