Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
Ексклюзив

Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов

Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
18:12
Війна з Росією Ілля Пономарьов

Ексзаступник керівник адміністрації президента Росії Дмитро Козак з самого початку був проти військової операції, але не проти того, щоб іншим шляхом захопити Україну

Зміст

Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в етері Еспресо.

Він прокоментував відставку Козака з адміністрації президента РФ.

"Нічого це не ознака. Дмитро Козак - людина, яка такий самий ворог для України, як і сам Путін. Просто це людина, яка була зосереджена на інших засобах тиску та завоювання через дипломатичні якісь кроки і саме через це він з самого початку був проти військової операції, але не проти того, щоб якось іншим шляхом захопити Україну. Він, безумовно, там комунікує з Путіним, він зберігає свою лояльність, він людина наближена до Путіна", - сказав Пономарьов.

Опозиціонер додав, що до буквально останнього часу чутки були, що це буде просто ротація, і що його пересунуть на іншу посаду.

"Але ця посада, вона стосувалась Санкт-Петербурга і я вважаю, що просто, напевно, пан Козак вирішив, що це не його рівень вже і багато років і саме тому відмовився. Але там почекаємо, такі люди у Путіна, вони не зникають. Вони просто переходять до резерву, а потім можуть отримати нове призначення. А може його і будуть використовувати в переговорах, коли Росія буде готова перейти від військової фази до дипломатичної. Але війна не закінчиться, поки Путін в Кремлі і Козак буде зберігати свою лояльність Путіну безумовно", - підсумував він.

Теги:
Росія
Володимир Путін
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
бронетранспортер Bastion
Автор Роман Яворський
20 вересня, 2025 субота
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
НАТО
Автор Євген Козярін
20 вересня, 2025 субота
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
Росія та Білорусь військові навчання
Автор Ірена Моляр
20 вересня, 2025 субота
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:25
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 21 вересня: в Запоріжжі працює ППО
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
17:52
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята
17:44
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
""Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:16
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
14:22
суд, санкції
У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
14:05
OPINION
Україна і Непал: аналогії
13:52
У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
10:48
збитий дрон Shahed
"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
10:09
Мі-8
Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
10:04
ППО
Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
10:00
OPINION
Дональд Трамп проти "соросят"
09:28
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, в області є постраждалі, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV