Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
Ексзаступник керівник адміністрації президента Росії Дмитро Козак з самого початку був проти військової операції, але не проти того, щоб іншим шляхом захопити Україну
Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в етері Еспресо.
Він прокоментував відставку Козака з адміністрації президента РФ.
"Нічого це не ознака. Дмитро Козак - людина, яка такий самий ворог для України, як і сам Путін. Просто це людина, яка була зосереджена на інших засобах тиску та завоювання через дипломатичні якісь кроки і саме через це він з самого початку був проти військової операції, але не проти того, щоб якось іншим шляхом захопити Україну. Він, безумовно, там комунікує з Путіним, він зберігає свою лояльність, він людина наближена до Путіна", - сказав Пономарьов.
Опозиціонер додав, що до буквально останнього часу чутки були, що це буде просто ротація, і що його пересунуть на іншу посаду.
"Але ця посада, вона стосувалась Санкт-Петербурга і я вважаю, що просто, напевно, пан Козак вирішив, що це не його рівень вже і багато років і саме тому відмовився. Але там почекаємо, такі люди у Путіна, вони не зникають. Вони просто переходять до резерву, а потім можуть отримати нове призначення. А може його і будуть використовувати в переговорах, коли Росія буде готова перейти від військової фази до дипломатичної. Але війна не закінчиться, поки Путін в Кремлі і Козак буде зберігати свою лояльність Путіну безумовно", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе