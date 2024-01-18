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До 2014 року частина жителів Курської області чітко усвідомлювала себе етнічними українцями, - політекспертка

18 січня, 2024 четвер
08:17
Війна з Росією Курськ

Керівниця Центру соціальних досліджень, членкиня правління ГО "Інтелект Сумщини" докторка політичних наук Андріана Костенко заявляє, що у Курській області РФ існує українське населення, яке розмовляє українським діалектом і має родичів в Україні

Про це вона розповіла у ранковому етері Еспресо.

На запитання, чи в Курській області РФ ще зберігається українське населення з пам'яттю, що вони українці, а не росіяни, Костенко відповіла: "Насправді дуже велика кількість населення, які до війни, до повномасштабного вторгнення, до 2014 року чітко усвідомлювали себе етнічними українцями, вони жили на території Росії, фактично України можу сказати, але етнічна, національна ідентифікація була власне українська".

За словами керівниці Центру соціальних досліджень, у великій кількості населених пунктів прикордоння Курщини жителі розмовляли не російською, а українським діалектом, де був великий спектр саме наших слів.

Костенко нагадала, що там фактично жили родичі, які дуже легко перетинали кордон.

"Сьогодні ми не можемо сказати, що ця частина населення російського населення повною мірою індентифікують себе як українців, якщо вони мовчать, якщо вони погоджуються з тим, що вчиняє країна-терористка в якій вони є громадянами. Тобто дуже велике питання до їхньої ідентичності", - підсумувала членкиня правління ГО "Інтелект Сумщини".

  • Вночі 15 січня губернатор Курської області в Росії Роман Старовойт заявив про нібито роботу ППО у регіоні. Міноборони Росії заявило про збиття трьох ракет. 
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