У Курській області РФ заявили про нібито роботу ППО

Про це він написав у телеграмі.

"У небі над Курськом та Курським районом спрацювало ППО. Прошу мешканців зберігати спокій!" - написав Старовойт.

Пізніше губернатор Курської області написав що, за попередньою інформацією, над територією Фатезького району черговими засобами ППО нібито "збито 3 українські ракети".