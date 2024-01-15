У Курській області РФ заявили про нібито роботу ППО
Вночі 15 січня губернатор Курської області в Росії Роман Старовойт заявив про нібито роботу ППО у регіоні. Російські сили буцімто збили три ракети
Про це він написав у телеграмі.
"У небі над Курськом та Курським районом спрацювало ППО. Прошу мешканців зберігати спокій!" - написав Старовойт.
Пізніше губернатор Курської області написав що, за попередньою інформацією, над територією Фатезького району черговими засобами ППО нібито "збито 3 українські ракети".
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