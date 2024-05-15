Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "До 70% особового складу": "Атеш" розповів про великі втрати росіян на Харківському напрямку

"До 70% особового складу": "Атеш" розповів про великі втрати росіян на Харківському напрямку

15 травня, 2024 середа
18:58
Війна з Росією окупант
Зміст

Російські підрозділи зазнають великих втрат на Харківському напрямку, де вони проводять наступальні дії

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерела, на фронті також виникають сутички між лінійними підрозділами збройних сил РФ та "Шторм-Z".

"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", - пише "Атеш".

Агенти руху спротиву продовжують працювати та дізнаватись важливу інформацію для Сил оборони України.

Наступ РФ на Харківщині

15 травня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що у Вовчанськ Харківської області зайшли деякі піхотні групи окупантів.

У зведенні Генштабу повідомили, що ЗСУ частково витіснили росіян з міста. Згодом стало відомо, що росіяни намагаються потіснити підрозділи українських захисників у районі Вовчанська
 

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 травня, 2024 вiвторок
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
Путін і Білоусов
Автор Катерина Бенюк
14 травня, 2024 вiвторок
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
13 травня, 2024 понедiлок
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
15 травня
19:56
Ексклюзив
Військові Національної гвардії України опановують дрони
Найближчі півтора місяця ворог буде активно проводити ударно-штурмові дії у Харківській області - комбат 92-ї ОМБр Федоренко
19:48
Компанія дружини голови суду в Одесі купила квартиру в Маямі за 21 млн грн
Фірма дружини голови одеського райсуду купила квартиру в Маямі, - Slidstvo.info
19:40
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Ребров повідомив про травму одного з лідерів збірної України за місяць до Євро-2024
19:28
Українським захисникам вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині, - Зеленський
19:11
OPINION
Привид 5655, або Хто контролюватиме відбудову в Україні
18:54
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик претендує на звання найкращого футболіста сезону в Ла Лізі
18:44
"Евакуація з Харкова": українців попередили про фейк, який поширюється у мережі
18:44
Оновлено
діти, війна
Росія атакувала Дніпро: двоє чоловіків загинули, є поранений
18:34
Контрабанда 190 кг героїну з Ірану – двох громадян Туреччини засуджено до 11 років ув’язнення
В Україні двох громадян Туреччини засудили до 11 років тюрми за контрабанду 190 кг героїну
18:33
Серіал "Дім Дракона"
HBO оприлюднив трейлер 2-го сезону "Дому Дракона"
18:24
OPINION
Микола Княжицький
Відсутність державної інформаційної політики щодо війни неминуче призводить до того, що її починають формувати росіяни
18:23
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Політично Китаю вигідна поразка Заходу, - директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос
18:07
Олександ Будько у Каннах
Українки подали понад 500 анкет на участь у "Холостяку" з ветераном Олександром Тереном
18:06
дрони ЗСУ
В окупованому Скадовську росіяни провели для школярів змагання з пілотування дронів, - Спротив
18:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Младоолігарх з "Кварталу". Хто такий Кірющенко, який заробляє мільярди на блекаутах
17:59
Джо Байден
Байден прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати: відома дата
17:54
на фото: наслідки російського обстрілу по селищу Степногірське на Запоріжжі
Окупанти скинули авіабомби на селище у Запорізькій області: троє людей поранені
17:53
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Саміт миру - одна з причин візиту Блінкена в Україну, - Гопко
17:47
Оновлено
Обстріл Херсона 15 травня 2024 року
Росіяни вдарили трьома авіабомбами по центру Херсона: 18 людей постраждали
17:46
ЗСУ
Роботине перебуває під контролем українських захисників, - Сили оборони Півдня спростували інформацію РФ про захоплення села
17:40
Режисер "Шаленого Макса" планував застосувати технологію омолодження Шарліз Терон
17:35
Оновлено
Російська атака по Миколаєву 15 травня 2024 року
Росіяни вдарили по Миколаєву: шестеро постраждалих
17:32
Тайсон Ф'юрі
"Ні для кого не секрет": Фʼюрі перед боєм з Усиком заявив, що страждає на біполярний розлад
17:14
Путін і Бєлоусов
Путін пояснив, чому змінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ
17:13
Оновлено
напад на Фіцо
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби, він перебуває у важкому стані
17:12
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони частково витіснили росіян з Вовчанська, - Генштаб
16:56
Здавав ворогу розташування Сил оборони на Вінниччині й Черкащині: СБУ затримала рецидивіста, який працював на ПВК Вагнера
16:36
Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Сумщині. Є загибла
16:25
Оновлено
"Інформація викривлюється": alyona alyona прокоментувала ситуацію зі "штрафом" на Євробаченні
16:18
фейк
"Зеленський підготував багато неправдивих повідомлень про обстріли цивільного населення, масові вбивства й катування": добірка фейків світових ЗМІ за 15 травня
16:14
Естонія
Парламент Естонії схвалив використання російських заморожених активів на користь України
16:09
На фото: Олексій Завгородній, Позитив
Позитив розповів, що найбільший гонорар отримував на корпоративі у Коломойського, та назвав суму
16:00
OPINION
Руслан Рохов
Яке послання привіз Блінкен до Києва
15:59
Ексклюзив
окупанти рф
На Харківщині росіянам не вдався бліцкриг, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
15:44
Ентоні Блінкен
США оголосили про додаткову допомогу Україні на $2 млрд
15:11
Маріуполь
За пів року в Маріуполі кількість росіян зросла на 7,8 тис., - міськрада
15:07
На фото: Меріл Стріп
На відкритті Каннського кінофестивалю Меріл Стріп вручили почесну "Золоту пальмову гілку"
14:57
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Двостороння безпекова угода між США й Україною буде підписана за кілька тижнів, - держсекретар США Блінкен
14:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
колаж
Під час стрибка з парашутом загинув курсант Одеської військової академії. Розпочато розслідування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV