"До 70% особового складу": "Атеш" розповів про великі втрати росіян на Харківському напрямку
Російські підрозділи зазнають великих втрат на Харківському напрямку, де вони проводять наступальні дії
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
"Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", - йдеться у повідомленні.
За інформацією джерела, на фронті також виникають сутички між лінійними підрозділами збройних сил РФ та "Шторм-Z".
"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", - пише "Атеш".
Агенти руху спротиву продовжують працювати та дізнаватись важливу інформацію для Сил оборони України.
Наступ РФ на Харківщині
15 травня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що у Вовчанськ Харківської області зайшли деякі піхотні групи окупантів.
У зведенні Генштабу повідомили, що ЗСУ частково витіснили росіян з міста. Згодом стало відомо, що росіяни намагаються потіснити підрозділи українських захисників у районі Вовчанська
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