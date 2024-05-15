"До 70% особового складу": "Атеш" розповів про великі втрати росіян на Харківському напрямку

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерела, на фронті також виникають сутички між лінійними підрозділами збройних сил РФ та "Шторм-Z".

"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", - пише "Атеш".

Агенти руху спротиву продовжують працювати та дізнаватись важливу інформацію для Сил оборони України.

Наступ РФ на Харківщині

15 травня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що у Вовчанськ Харківської області зайшли деякі піхотні групи окупантів.

У зведенні Генштабу повідомили, що ЗСУ частково витіснили росіян з міста. Згодом стало відомо, що росіяни намагаються потіснити підрозділи українських захисників у районі Вовчанська

