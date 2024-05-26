До Білорусі прилетіли два російських військових гелікоптери
25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сіщі прилетіли гелікоптери Мі-24 та Мі-8 повітряно-космічних сил РФ
Про це повідомляє моніторинговий білоруський Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що це перші і поки що єдині військові гелікоптери з моменту виведення вертолітного угруповання ЗС РФ з Білорусі в серпні 2023 року.
Отже, за інформацією моніторингового каналу, зараз на аеродромі в Барановичах постійно перебувають два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, один вертоліт Мі-24 і один вертоліт Мі-8 ПКС РФ.
Також на аеродромі "Ліда" присутній літак Іл-22ПП ПКС РФ, пише "Беларускі Гаюн".
За інформацією каналу, ще два винищувачі ПКС РФ, які прилітали для супроводу бортів-близнюків Путіна, залишили Білорусь разом із літаками Путіна вночі 25 травня.
- У п'ятницю, 24 травня, до білоруського Гомеля прилетів літак, який належить колишньому президенту України Віктору Януковичу.
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