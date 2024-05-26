До Білорусі прилетіли два російських військових гелікоптери

Про це повідомляє моніторинговий білоруський Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що це перші і поки що єдині військові гелікоптери з моменту виведення вертолітного угруповання ЗС РФ з Білорусі в серпні 2023 року.

Отже, за інформацією моніторингового каналу, зараз на аеродромі в Барановичах постійно перебувають два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, один вертоліт Мі-24 і один вертоліт Мі-8 ПКС РФ.

Також на аеродромі "Ліда" присутній літак Іл-22ПП ПКС РФ, пише "Беларускі Гаюн".

За інформацією каналу, ще два винищувачі ПКС РФ, які прилітали для супроводу бортів-близнюків Путіна, залишили Білорусь разом із літаками Путіна вночі 25 травня.