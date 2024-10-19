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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією До Києва приїхав голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро

До Києва приїхав голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро

Ксенія Золотова
19 жовтня, 2024 субота
10:39
Війна з Росією

У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вперше за час перебування на посаді прибув до Києва. Він зустрівся з головою МЗС України Андрієм Сибігою

Зміст

Про це повідомляє "Ми Україна".

Напередодні, 19 жовтня, Барро анонсував візит в Україну у Х: "Сьогодні я їду в Україну. Підтримуйте знову і знову спротив України російській агресії. Знову і знову підтримуйте мирних жителів, які страждають. Повага до міжнародного права є умовою нашої колективної безпеки.".

Барро в Києві вже зустрівся із головою МЗС України Андрієм Сибігою. Розпочались переговори між міністрами.

"Ми повинні спочатку дати українцям можливість вести переговори, коли вони захочуть, з позиції сили. Ми також повинні готуватися до миру. Якщо на наступному мирному саміті будуть створені умови для того, щоб запросити Росію - що ж, зі свого боку я докладу всіх зусиль для того, щоб Росія прийняла іншу мову - мову міжнародного права, яке ми захищаємо", - наголосив Барро.

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Теги:
Україна
Франція
МЗС
МЗС України
новини Києва
підтримка України
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