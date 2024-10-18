Мирний план НАТО і зброя для України: головні тези президента Зеленського на пресконференції

Еспресо пропонує головні тези з того, що сказав президент України.

Про зброю для України

Володимир Зеленський наголосив, що в жовтні – грудні цього року Україну максимально посилять у сфері озброєння. Президент зазначив, що Київ кожні 2-3 тижні отримуватиме пакети допомоги від США на $500-$750 млн. Про це домовилися на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Фідбек був майже одразу. Наша команда поїхала туди з начальником генштабу Баргилевичем і віцепремʼєркою Стефанішиною, працювали над питаннями щодо вступу в НАТО й також з пунктом щодо посилення нашої армії зараз (пунктом 2 Плану перемоги). Щодо фідбеку – я чекаю команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут із тими чи іншими відповідями", – сказав президент. Щодо зброї також відомо, що Україна від партнерів отримає $4-5 млрд на власне виробництво дронів.

"Україна вже працює далекобійною зброєю, в тому числі зброєю власного виробництва. Вже використовували по Криму. До речі, німецьку далекобійну зброю не використовували, бо нам її німці просто не давали. Але вона нам потрібна. Думаю, Олаф Шольц міг би нам надати зброю, але не надавати дозвіл. Це продемонструвало б підтримку", - сказав Зеленський.

Про запрошення до НАТО

Зеленський заявив, що в позиції США щодо майбутнього України в НАТО є прогрес. Він також припустив, що вступ України в Альянс підтримає Франція. А головним скептиком щодо цього питання залишається Німеччина.

Президент наголосив, що запрошення в НАТО підніме моральний дух ЗСУ. А також вплине на ворога, адже Росія розуміє лише силу. Зеленський розповів, якщо партнери відмовлять або не підтримають його план – українцям буде дуже складно.

"Слабкість України – це сила для Росії. Але крім зброї – важливі ще люди", – заявив він.

Про ядерну зброю

Зеленський заявив, що Україна не збирається створювати ядерну зброю і комусь нею погрожувати. Водночас, за його словами, за відмову від ядерної зброї Україна ще три десятиліття тому мала б отримати запрошення в Альянс

"Гарантії безпеки, які мала б Україна як член НАТО, були б надійнішою компенсацією за відмову від ядерної зброї, ніж гарантії, надані Будапештським меморандумом. Деякі представники Заходу критикують пункт Плану перемоги щодо вступу України до НАТО, водночас не пропонуючи жодної альтернативи", – сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Був небагатослівний. "Бачив його, ми привітались, вважаю – це вже непогано".

Про план перемоги

"18 країн коментували план перемоги. Більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки України. Багато пунктів стосувались далекобійної зброї. Всі підтримали рух до ЄС і кандидатство. Ці країни мають великий вплив, аби посилати нам далекобійну зброю. Серед тих, з ким я говорив про далекобійну зброю і застосування, були і позитивні сигнали. Ми б дуже хотіли, щоб США були позитивними і рішучішими", – сказав Зеленський.

Другий саміт миру, за його словами, готують в будь-якому випадку, навіть якщо план не буде підтриманий союзниками.



"Все одно будемо боротись і відстоювати свої права, а також готувати другий саміт. Просто тоді наші позиції будуть слабші, якщо нас не підтримають".

Про корейців на війні



Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея вже готує контингент, аби відсилати в Україну. Це перша країна, що таким чином долучиться до війни в Україні, бо інші союзники РФ – Іран і Білорусь – наразі допомагали лише технікою та логістикою.



"Росія не встигає з мобілізацією. І Путін знає, що суспільство проти мобілізації. Наша розвідка повідомляє, що готують 10 тис. корейських військових з різних видів військ", – сказав він.

Про економічну складову

Безпека України в економічному плані – це безпека Європи. Це захист, наголосив президент.

"Великий вугільний басейн був окупований Росією на Донбасі. Україна в цьому втратила. Коли була енергетична криза в Європі, у нас також почався дефіцит. Зараз Росія до наших корисних копалин у 100 кілометрах, якщо вони їх захоплять, то разом зі своїми потенційними союзниками. А це небезпечно. Не можна це допустити, бо це економічна безпека для Європи" – йшлось у відповіді Зеленського.

Про економічне бронювання в Україні

Володимир Зеленський підтримує економічне бронювання, якщо воно буде "справедливим".

"Це завдання Міністерства економіки, передусім премʼєр-міністра України, у нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що вони поки не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, а не обирати іншу. Інші повинні бути критерії, не професії", – йдеться у заяві президента.

Зеленський відзначив, що модель бронювання працює для критичної інфраструктури та працівників "оборонки".

"Щодо критичної інфраструктури – це вже зроблено. Ми розуміємо, що "оборонка" працює, люди там заброньовані. Ключові фахівці всі працюють. Але все інше - дійсно складне питання. Знайти баланс складно. Військові бояться, вважають, що буде недостатньо нових сил. Бізнес по-іншому ставиться – якщо це буде, які критерії. Щоб не було так, що йдеться лише про бізнес з великими прибутками. А як середній, малий бізнес? Тому, мені здається, тут поки балансу немає", - висловився Зеленський.

Про зменшення мобілізаційного віку

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про бажання партнерів щодо зменшення мобілізаційного віку в Україні.

"Партнери б хотіли, щоб був зменшений вік мобілізації. У нас зараз з 25 років. І ми не бачимо, для чого вводити зміни. Вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Є можливість контрактуватись за власним бажанням, це може зробити будь-яка людина. Міноборони повинне пропонувати спеціальні контракти, спецумови. І тоді людина, якщо вона хоче піти служити, має право йти і служити в будь-якому віці", – сказав президент України.

За словами Зеленського, зараз влада не має планів щодо мобілізації з 18 років, а інформацію, що зʼявляється про це в мережі, назвав вкидами.