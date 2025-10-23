До миру ми маємо дійти через силу, - донька Кіта Келлога

Таку думку в програмі Slawa TV "Український фокус", що транслюється в етері Еспресо, висловила Меган Моббс, експертка з військової психології та національної безпеки, донька спецпредставника США Кіта Келлога.

"Єдиний спосіб закінчення цієї війни - зробити її економічно неможливою для Путіна, тоді він буде змушений зупинитися. Єдиний спосіб, яким ми можемо цього досягти, - агресивні санкції, які ми побачили вчора, 22 жовтня. Також це має бути така зброя, яка зможе глибоко атакувати Росію. Президент США вірить у мирне вирішення та хоче до цього підійти дипломатично, але ми знаємо, що Путін ніколи не погодиться на такі перемовини", - зауважила експертка.

За її словами, дуже важливими є санкції, які були накладені на величезні російські енергетичні компанії. Є надія, що це матиме вплив.

"Ми будемо бачити зростання цих кроків у напрямку до миру. Я вірю, що має бути ця ініціатива щодо зброї. Маємо забезпечити те, щоб Росія страждала, щоб вона взагалі боялася робити щось подібне. Україна має можливість цілитися у ключову інфраструктуру РФ, але зараз цього не може досягти. І тут має бути така філософія - маємо дійти до миру через силу. Треба Росії спричинити величезний економічний біль, а також на полі бою, щоб вони більше не могли воювати. Тоді Путін сяде і захоче говорити", - резюмувала Моббс.