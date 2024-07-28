Донос за українськомовну гірлянду: у Запорізькій області колаборанти пожалілися у ФСБ на окупаційну владу Кирилівки
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти донесли у ФСБ на окупаційну владу селища Кирилівка за гірлянду з написом українською мовою
Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".
Там зазначають, що головний Приморський бульвар у центрі тимчасово окупованої курортної Кирилівки прикрашає ілюмінація з написом українською мовою: "Кирилівка вас вітає!"
"Дивно, але ця ілюмінація дратує навіть не рашистів, а мелітопольських зрадників, які полюють на українських активістів і виставляють особисті дані людей у своєму ТГ-смітнику. Тож ці потвори вже накатали донос у ФСБ навіть на своїх. Мовляв, 2 роки україномовна «гірлянда» висить. І ніхто її не знімає", - йдеться у повідомленні.
Фото: t.me/riamelitopolua
- 22 липня стало відомо, що загарбники оголосили про відкриття двох нових автостанцій у тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області: їх незаконно внесли до російського реєстру зупинкових пунктів міжрегіональних та міжнародних маршрутів.
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