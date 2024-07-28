Донос за українськомовну гірлянду: у Запорізькій області колаборанти пожалілися у ФСБ на окупаційну владу Кирилівки

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

Там зазначають, що головний Приморський бульвар у центрі тимчасово окупованої курортної Кирилівки прикрашає ілюмінація з написом українською мовою: "Кирилівка вас вітає!"

"Дивно, але ця ілюмінація дратує навіть не рашистів, а мелітопольських зрадників, які полюють на українських активістів і виставляють особисті дані людей у своєму ТГ-смітнику. Тож ці потвори вже накатали донос у ФСБ навіть на своїх. Мовляв, 2 роки україномовна «гірлянда» висить. І ніхто її не знімає", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/riamelitopolua