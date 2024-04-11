Доплата 70 тис. грн військовим на "нулі": Рада зобов'язала уряд ухвалити постанову
У четвер, 11 квітня, Верховна Рада України підтримали постанову, яка зобов'язує Кабінет міністрів запровадити щомісячні виплати 70 тис. грн для військових, які перебувають на передовій
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що певну постанову підтримав 321 депутат.
"Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про 70 тис. для тих хто на передовій (які виконують бойові завдання)", - повідомив нардеп.
У самій постанові йдеться, що доплата у 70 тис. встановлюється на час дії воєнного стану. Виплату отримають військовослужбовці, які виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно, а також на території противника, за кожні 30 днів виконання таких завдань.
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