Допомагає обходити ППО РФ: партизани проникли в центр попередження про ракетний напад у Московській області

Про це повідомив рух спротиву "Атеш".

"Наш агент тривалий час служив у 820-му головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново Московської області. Цей центр попереджає про запуск на РФ ракет, насамперед ядерних. А також відстежує пуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після чого видає цілевказування власній системі ППО", - йдеться в дописі.

Партизанський рух отримував від агента інформацію щодо стану всіх окремих радіовузлів у РФ, а також знав їхні слабкі місця, про які доповідав Силам оборони України.

Ці дані допомагають Україні обходити протиповітряну оборону окупанта й демілітаризувати російську армію.

В "Атеш" зауважили, що агент уже покинув територію Росії, тому зараз є можливість безпечно повідомити про його діяльність у військовій частині. Водночас у повідомленні додали, що робота партизанів у цьому військовому підрозділі ще не закінчилася.