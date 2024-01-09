Допомагає обходити ППО РФ: партизани проникли в центр попередження про ракетний напад у Московській області
Українські партизани руху "Атеш" проникли в головний центр попередження про ракетний напад у Московській області. Отримані дані дають змогу Україні обходити ворожу ППО
Про це повідомив рух спротиву "Атеш".
"Наш агент тривалий час служив у 820-му головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново Московської області. Цей центр попереджає про запуск на РФ ракет, насамперед ядерних. А також відстежує пуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після чого видає цілевказування власній системі ППО", - йдеться в дописі.
Партизанський рух отримував від агента інформацію щодо стану всіх окремих радіовузлів у РФ, а також знав їхні слабкі місця, про які доповідав Силам оборони України.
Ці дані допомагають Україні обходити протиповітряну оборону окупанта й демілітаризувати російську армію.
В "Атеш" зауважили, що агент уже покинув територію Росії, тому зараз є можливість безпечно повідомити про його діяльність у військовій частині. Водночас у повідомленні додали, що робота партизанів у цьому військовому підрозділі ще не закінчилася.
- 28 грудня 2023 року "Атеш" показав оборонні споруди російської армії у тимчасово окупованому Чорноморському районі в Криму.
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