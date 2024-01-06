Допомога Арабських Еміратів в обміні українських військових: Портников про корисливість Путіна у співпраці

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Я думаю, що роль Еміратів абсолютно логічна, з тієї простої причини, що після того, як Ердоган віддав нашому президенту командирів "Азову", Росія могла вирішити, що він, як посередник в обмінних процесах, не є для неї цікавий. Разом із цим Путін зараз зацікавлений у співробітництві з Еміратами та Саудівською Аравією - авуари, гроші, власність, ціна на нафту. Абсолютно не випадково Путін вибрав саме Емірати й потім Саудівську Аравію для свого першого візиту за кордони пострадянського простору і Китаю - він же більше ніде не був", - наголосив Портников.

За його словами, коли ОАЕ зрозуміли, що російський диктатор зацікавлений у них, то вони зажадали участі Путіна в обміні, аби підвищити свій міжнародний престиж і показати, що Емірати можуть не менше, ніж Туреччина.

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"Для президента Аль Нахайяна важливий ще такий момент, бо йому ж потрібно якось балансувати між США та РФ, щоб закривали очі на Заході на його офшори. Є зацікавленість арабів з Еміратів і Саудівської Аравії у власному міжнародному престижі, то він (Путін, - ред.) може їм зробити такий подарунок, якщо вони обіцяють не підвищувати ціну нафту, не збільшувати видобуток нафти, якщо він точно знає, що зможе зробити ще певну кількість мільярдів доларів, перевести економіку на військові рейки і забезпечити соціальну стабільність. Так що йому ті 230 громадян України на тлі ось цих великих розрахунків?" - пояснює журналіст і додає, що нам потрібно також цим користуватися, бо стосунки РФ та ОАЕ будуть розвиватися.

А можливості Туреччини та Швейцарії вже стали обмежені як нейтрального посередника: "Тобто країн, здатних виступати посередниками між Москвою та Києвом, стає все менше і з розвитком цієї війни їх може просто вже не залишитись, бо всі якось починають визначатися, не багато хто може залишатися в центрі, не обираючи позицію, як багаті країни, як Об'єднані Арабські Емірати, які потрібні всім - і Байдену, і Путіну, і нам. Це велике щастя, що ще якась кількість людей побачила своїх родичів, своїх друзів".

Що передувало

3 січня Україні вдалося повернути з російського полону 230 воїнів та цивільних.

Це 49-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни. За цей час додому повернулися 2828 захисників, сьогодні - 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Серед них 130 представників ЗСУ (ТрО – 14, ВМС – 14), Нацгвардії – 55, Держприкордонслужби – 38, Нацполіції – 1. Також 6 цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Важливо, що серед тих, кого повернули з полону, є 48 людей, що вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи".

Кирило Буданов повідомив, що обмін відбувся з залученням Об'єднаних Арабських Еміратів.

Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів випустило заяву про свої посередницькі зусилля, які привели до обміну полоненими між Росією та Україною.

У заяві йдеться, що успіх цих посередницьких зусиль був "віддзеркаленням міцних дружніх відносин ОАЕ" як з Росією, так і з Україною.