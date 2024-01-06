Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Допомога Арабських Еміратів в обміні українських військових: Портников про корисливість Путіна у співпраці
Ексклюзив

Допомога Арабських Еміратів в обміні українських військових: Портников про корисливість Путіна у співпраці

6 січня, 2024 субота
21:30
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников аналізує роль Об’єднаних Арабських Еміратів у процесі звільнення українських громадян, які були утримувані Росією. Він стверджує, що Путін обрав ОАЕ як посередника через їхні економічні інтереси

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Я думаю, що роль Еміратів абсолютно логічна, з тієї простої причини, що після того, як Ердоган віддав нашому президенту командирів "Азову", Росія могла вирішити, що він, як посередник в обмінних процесах, не є для неї цікавий. Разом із цим Путін зараз зацікавлений у співробітництві з Еміратами та Саудівською Аравією - авуари, гроші, власність, ціна на нафту. Абсолютно не випадково Путін вибрав саме Емірати й потім Саудівську Аравію для свого першого візиту за кордони пострадянського простору і Китаю - він же більше ніде не був", - наголосив Портников.

За його словами, коли ОАЕ зрозуміли, що російський диктатор зацікавлений у них, то вони зажадали участі Путіна в обміні, аби підвищити свій міжнародний престиж і показати, що Емірати можуть не менше, ніж Туреччина.

Читайте також: Оксана Забужко про потребу фіксації спогадів полонених 

"Для президента Аль Нахайяна важливий ще такий момент, бо йому ж потрібно якось балансувати між США та РФ, щоб закривали очі на Заході на його офшори. Є зацікавленість арабів з Еміратів і Саудівської Аравії у власному міжнародному престижі, то він (Путін, - ред.) може їм зробити такий подарунок, якщо вони обіцяють не підвищувати ціну нафту, не збільшувати видобуток нафти, якщо він точно знає, що зможе зробити ще певну кількість мільярдів доларів, перевести економіку на військові рейки і забезпечити соціальну стабільність. Так що йому ті 230 громадян України на тлі ось цих великих розрахунків?" - пояснює журналіст і додає, що нам потрібно також цим користуватися, бо стосунки РФ та ОАЕ будуть розвиватися.

А можливості Туреччини та Швейцарії вже стали обмежені як нейтрального посередника: "Тобто країн, здатних виступати посередниками між Москвою та Києвом, стає все менше і з розвитком цієї війни їх може просто вже не залишитись, бо всі якось починають визначатися, не багато хто може залишатися в центрі, не обираючи позицію, як багаті країни, як Об'єднані Арабські Емірати, які потрібні всім - і Байдену, і Путіну, і нам. Це велике щастя, що ще якась кількість людей побачила своїх родичів, своїх друзів".

Що передувало

3 січня Україні вдалося повернути з російського полону 230 воїнів та цивільних.

Це 49-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни. За цей час додому повернулися 2828 захисників, сьогодні - 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Серед них 130 представників ЗСУ (ТрО – 14, ВМС – 14), Нацгвардії – 55, Держприкордонслужби – 38, Нацполіції – 1. Також 6 цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Важливо, що серед тих, кого повернули з полону, є 48 людей, що вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи".

Кирило Буданов повідомив, що обмін відбувся з залученням Об'єднаних Арабських Еміратів.

Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів випустило заяву про свої посередницькі зусилля, які привели до обміну полоненими між Росією та Україною.

У заяві йдеться, що успіх цих посередницьких зусиль був "віддзеркаленням міцних дружніх відносин ОАЕ" як з Росією, так і з Україною.

Росія
військові
ОАЕ
полонені
Військові новини
Віталій Портников
Читайте також:
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
4 січня, 2024 четвер
Командир підрозділу бригади "Рубіж" Сідорін назвав спеціальності, які потрібні на фронті
Віктор Ягун
5 січня, 2024 п'ятниця
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
5 січня, 2024 п'ятниця
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.12
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
22:37
Оновлено
збитий "Шахед"
Росія атакує Україну "шахедами". У Дніпрі з-під завалів врятували 6 людей
22:27
Угорщина - ЄС
Від жодного угорця не чув, що вони підтримують РФ, - футболіст Месхі
22:16
Оновлено
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
22:01
Оновлено
польський кордон, блокада
Фермери і польський уряд підписали домовленість про припинення блокади ПП "Медика — Шегині"
21:42
ГУР
ГУР знищило 2 російських "панцири" на Бєлгородщині. Це втрати на $20-30 млн
21:31
Ексклюзив
У Києві представили виставу про Василя Стуса
У Києві представили виставу про Василя Стуса
21:19
Василь Малюк
Зеленський підвищив у званнях очільника СБУ Малюка та його заступника
21:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 січня: долар та євро надалі дорожчають
20:55
Поліція відкрила справу через бійку зі стріляниною в харківському ТЦ
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп є лідером, і цьому завадити можуть лише судові вироки, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
20:38
марш білоруської опозиції у Варшаві
Гратиме заборонена білоруська музика, виступатимуть воїни-добровольці та опозиціонери: за підтримки Полку Калиновського постало "РокРадыёBY"
20:17
Ексклюзив
технології, ЗСУ, зброя для України
Захід дозволить бити по РФ, коли ця зброя буде виготовлена в Україні, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко про розвиток ВПК
20:11
Анонс
Концертний виступ Тараса Чубая
Тарас Чубай виступить на сцені Львівської національної опери
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Як сфальшувати історію
19:56
ЗСУ, мобілізація
У Комітеті з питань нацбезпеки розповіли, коли ухвалять рішення щодо законопроєкту про мобілізацію
19:31
ЗСУ
РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки за добу 5 разів намагалася за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
19:21
Оновлено
Обстріл Покровська у ніч на 6 січня
Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 11 загиблих - 5 дітей, поранено 8 людей
19:15
OPINION
Обкладинка тижневика Княжицбкий. Політика про мобілізпцію
Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:55
сектор Гази
Руанда каже, що не веде перемовин з Ізраїлем щодо розміщення палестинських біженців із Гази
18:40
Ексклюзив
Глен Грант
За лаштунками багато чого обговорюється в намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну, - полковник Грант
18:15
На Водохреще посол Британії пірнав у Дніпро разом із киянами
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий
18:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний
18:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
17:46
деокупаціїя Крим
У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
17:42
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 126
17:41
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна ефектно повернулась на корт, Довбик найкращий в Ла Лізі та провал Коноплянки: головні новини спорту за тиждень
16:58
штучний інтелект
OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT
16:54
МЗС
Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували
16:37
Ексклюзив
Ігор Лапін
У першу чергу це відповідальність президента Зеленського як Верховного Головнокомандувача: офіцер ЗСУ Лапін про мобілізацію
16:14
Молдова
У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для приймання біженців з України
16:14
Оновлено
наслідки російського удару
Росіяни скинули дві авіабомби на селище Північне на Донеччині: є загибла і поранена
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Чому бізнес погіршив оцінки поточних результатів
15:41
енергетики
На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина
15:25
ЗСУ
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
15:20
Ексклюзив
Харків
На сьогодні у ворога немає сил наступати на Харків, - військовий оглядач Попович
15:10
Південна та Північна Корея
Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї
15:05
Alaska Airlines
Alaska Airlines призупинила польоти 65 літаків після того, як на одному з них випали запасні двері
14:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія атакує Європу до 2025 року, - Безсмертний
14:25
Оновлено
Марʼяна Безугла
У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV