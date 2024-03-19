Допомога для деокупованих територій і Сил оборони: як меценат Олег Крот наближає перемогу

Люди тижнями або місяцями залишались без харчових продуктів і медикаментів. І щойно території деокуповують, волонтери й благодійники дбають про місцеве населення і передають гуманітарні вантажі. Меценат, бізнесмен та співзасновник ГО "Фундація Течія" Олег Крот спільно з побратимами з БФ "Батальйон Волонтер" передали до громад деокупованих територій Херсонщини одноразові медичні халати, капелюхи, бахіли, ліки, предмети гігієни, засоби побуду, одяг для дітей і дорослих.

Благодійник допомагає населенню та Силам оборони на регулярній основі й з початком повномасштабної війни зробив цей напрям одним із пріоритетних у своїй діяльності. Спільно з однодумцями з інших благодійних організацій Олег Крот надає адресну допомогу пересічним громадянам, медичним установам та українським військовим.

Так, нещодавно до Олега Крота та представників БФ "Батальйон Волонтер" звернулись бійці третьої танкової бригади. Захисники України відчували потребу у провізії та радіоелектронних і снайперських засобах. Благодійники в найкоротші терміни знайшли все необхідне й передали військовим.

Раніше Олег Крот спільно з БФ "Батальйон Волонтер" передали на передову відремонтовану машину для бійців та закрили потреби у паливно-мастильних матеріалах для бойових автівок. Воїни другого стрілецького батальйону третьої окремої залізної танкової бригади отримали планшети, щоби мати можливість вести війну із супротивником на сучасному технологічному рівні. Також завдяки постійній волонтерській діяльності Олега Крота, його команди та однодумців Сили оборони регулярно отримують поповнення запасів їжі, медикаментів і спеціального одягу.