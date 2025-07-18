Доручив прискорити контракти на дрони для ЗСУ: Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Шмигаля

Про це він написав у своєму telegram-каналі.

За словами президента, наразі здійснюється аудит чинних домовленостей, які потребують негайного перегляду та прискореного укладення нових контрактів.

"Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також обговорили частоту ударів по ворожих цілях та визначили поточні пріоритети.

"На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково - наступними тижнями і середньостроково - за наступні шість місяців", - підсумував очільник держави.