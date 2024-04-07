Доступ до реєстрів з даними українських чоловіків ТЦК матимуть за кілька місяців, - нардеп

Про це заявила заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець у телемарафоні.

"Протягом кількох місяців, я сподіваюсь, що цей процес дійсно стане ефективним. Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину", - заявила Мошенець.

За її словами, наразі Україна робить усе, щоб спростити усі ці процеси для військового керівництва: "Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців".