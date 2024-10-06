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Оновлено

"Доводять свою ефективність і майстерність": Зеленський і Сирський привітали українців із Днем територіальної оборони України

Ксенія Золотова
6 жовтня, 2024 неділя
10:33
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 жовтня привітали українців з Днем територіальної оборони України

Зміст

Привітання Зеленський опублікував у телеграм.

"Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей", - написав президент.

За його словами, з перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні. 

"Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави. Пишаємося кожним, хто справді стійкий! Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України!" - наголосив Зеленський.

Сирський привітав воїнів у Facebook: "Дорогі бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України", - написав головнокомандувач.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ люди, які є різні за віком, професією та досвідом, взяли до рук зброю. Зокрема, фермери, вчителі, бізнесмени, актори, журналісти, будівельники, програмісти, науковці та інші стали на захист України, поповнивши лави Сил територіальної оборони ЗСУ.

За його словами, не втрачаючи жодної хвилини, підрозділи та частини ТрО з перших днів прийняли бій з ворогом на околицях Києва й Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл.

Згодом тисячі українських захисників і захисниць у складі бригад та батальйонів ТрО з різних куточків України рушили на схід та південь, щоб відбивати наступ РФ.

Сирський підкреслив, що воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність, а також майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту.

"У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава всім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя в боротьбі за волю й незалежність Батьківщини. Дорогі тероборонівці! Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії! Переможемо! Слава воїнам Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - додав Сирський.

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Теги:
Україна
військові
ЗСУ
територіальна оборона
Олександр Сирський
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