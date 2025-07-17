"Дозволить завдавати дошкульних ударів": авіаексперт Романенко про зброю наступу, яку США можуть надати Україні

Таку думку в етері Еспресо висловив Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.



"На мою думку, нам зможуть надати JASSM, у всякому разі я сподіваюся на це. А ще ми можемо отримати ракети ATACMS – балістичні ракети, які можна запускати на дальність до 300 км з тих установок HIMARS та MLRS, які у нас є. Це була б дуже корисна зброя для нас, хоча і менша дальність, але все одно це зброя, яка б дозволила завдавати дошкульних ударів на серйозну глибину. Є варіанти дальності від 160 км до 300 км, що залежить від модифікації ракет. Звичайно, таких ракет нам потрібно у десятикратних розмірах, тоді буде якийсь ефект", - зауважив авіаексперт.

Романенко додав щодо кількості ракет, яку можна нам очікувати, то ми потребуємо в тому мінімумі, в якому були надані ракети Storm Shadow. Слід нагадати, що тоді півтори сотні Storm Shadow змогли досягти певних змін.