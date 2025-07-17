"Дозволить завдавати дошкульних ударів": авіаексперт Романенко про зброю наступу, яку США можуть надати Україні
Окрім балістичних ракет ATACMS з дальністю до 300 км, є сподівання, що нам зможуть надати й ракети JASSM
Таку думку в етері Еспресо висловив Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.
"На мою думку, нам зможуть надати JASSM, у всякому разі я сподіваюся на це. А ще ми можемо отримати ракети ATACMS – балістичні ракети, які можна запускати на дальність до 300 км з тих установок HIMARS та MLRS, які у нас є. Це була б дуже корисна зброя для нас, хоча і менша дальність, але все одно це зброя, яка б дозволила завдавати дошкульних ударів на серйозну глибину. Є варіанти дальності від 160 км до 300 км, що залежить від модифікації ракет. Звичайно, таких ракет нам потрібно у десятикратних розмірах, тоді буде якийсь ефект", - зауважив авіаексперт.
Романенко додав щодо кількості ракет, яку можна нам очікувати, то ми потребуємо в тому мінімумі, в якому були надані ракети Storm Shadow. Слід нагадати, що тоді півтори сотні Storm Shadow змогли досягти певних змін.
- 15 липня медіа писали, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.
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