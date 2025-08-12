Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У Росії призупинили роботу низка аеропортів, у Ставрополі під атакою дронів опинився хімічний завод "Монокристал"

У Росії призупинили роботу низка аеропортів, у Ставрополі під атакою дронів опинився хімічний завод "Монокристал"

Марія Науменко
12 серпня, 2025 вiвторок
08:49
Війна з Росією завод "Монокристал"

У ніч на 12 серпня безпілотники атакували територію заводу "Монокристал" у Ставрополі, одного з найбільших виробників синтетичного сапфіру в Росії. Низка аеропортів призупинили роботу

Зміст

Про це повідомив мер міста Іван Ульянченко.

"Сьогодні вночі в Ставрополі було відбито атаку БПЛА. Безпілотники знешкоджені нашими системами РЕБ. Ніхто з людей не постраждав", - написав він.

Він також додав, що в одному із соціальних об'єктів вибито скло. На місці працюють усі екстрені служби міста. На всій території регіону продовжує діяти режим безпілотної небезпеки.

У міноборони РФ підтвердили, що цієї ночі нібито було збито 25 українських безпілотних літальних апаратів літального типу: 22 – над територією Ростовської області та 3 – над територією Ставропольського краю.

За даними Telegram-каналу Mash, атака розпочалася близько 3 години ранку.  Місцеві мешканці чули щонайменше п'ять звуків вибуху у небі на півдні міста та в Ленінському районі.

Один із дронів помітили також у Невинномиську  Ставропольського краю, а шум БПЛА чули в Ізобільному.

За інформацією telegram-каналу ASTRA, аналіз фото з місця подій свідчить, що дрони атакували саме завод АТ "Монокристал". На знімках видно дим над територією підприємства.

Фото, згідно з аналізом ASTRA, було зроблено біля ресторану "Ростікс" на проспекті Кулакова в Ставрополі, де розташований і сам завод. Дим на фото зафіксовано безпосередньо над підприємством.

Низка аеропортів призупинили роботу

Через атаку безпілотників у РФ призупинили роботу низка аеропортів, серед них аеропорт "Гагарин" в Саратові, аеропорт імені В. Г. Бєлінського в Пензі, аеропорт "Курумоч" в Саратові, аеропорт Ульяновськ-Баратаєвка в Ульянівську, аеропорт Казань, аеропорт Бегішево в Татарстані, аеропорт Стригіно в Нижньому Новгороді, а також аеропорт Оренбург-Центральний в Оренбурзі.

В аеропортах були введені тимчасові обмеження на посадку і зліт повітряних суден.

Згодом обмеження в деяких аерлпортах були зняті.

  • Потягом минулої доби 11 серпня на війні проти України російська армія втратила 980 військовослужбовців, а також десятки одиниць техніки та озброєння.
