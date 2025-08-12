У Росії призупинили роботу низка аеропортів, у Ставрополі під атакою дронів опинився хімічний завод "Монокристал"
У ніч на 12 серпня безпілотники атакували територію заводу "Монокристал" у Ставрополі, одного з найбільших виробників синтетичного сапфіру в Росії. Низка аеропортів призупинили роботу
Про це повідомив мер міста Іван Ульянченко.
"Сьогодні вночі в Ставрополі було відбито атаку БПЛА. Безпілотники знешкоджені нашими системами РЕБ. Ніхто з людей не постраждав", - написав він.
Він також додав, що в одному із соціальних об'єктів вибито скло. На місці працюють усі екстрені служби міста. На всій території регіону продовжує діяти режим безпілотної небезпеки.
У міноборони РФ підтвердили, що цієї ночі нібито було збито 25 українських безпілотних літальних апаратів літального типу: 22 – над територією Ростовської області та 3 – над територією Ставропольського краю.
За даними Telegram-каналу Mash, атака розпочалася близько 3 години ранку. Місцеві мешканці чули щонайменше п'ять звуків вибуху у небі на півдні міста та в Ленінському районі.
Один із дронів помітили також у Невинномиську Ставропольського краю, а шум БПЛА чули в Ізобільному.
За інформацією telegram-каналу ASTRA, аналіз фото з місця подій свідчить, що дрони атакували саме завод АТ "Монокристал". На знімках видно дим над територією підприємства.
Фото, згідно з аналізом ASTRA, було зроблено біля ресторану "Ростікс" на проспекті Кулакова в Ставрополі, де розташований і сам завод. Дим на фото зафіксовано безпосередньо над підприємством.
Низка аеропортів призупинили роботу
Через атаку безпілотників у РФ призупинили роботу низка аеропортів, серед них аеропорт "Гагарин" в Саратові, аеропорт імені В. Г. Бєлінського в Пензі, аеропорт "Курумоч" в Саратові, аеропорт Ульяновськ-Баратаєвка в Ульянівську, аеропорт Казань, аеропорт Бегішево в Татарстані, аеропорт Стригіно в Нижньому Новгороді, а також аеропорт Оренбург-Центральний в Оренбурзі.
В аеропортах були введені тимчасові обмеження на посадку і зліт повітряних суден.
Згодом обмеження в деяких аерлпортах були зняті.
- Потягом минулої доби 11 серпня на війні проти України російська армія втратила 980 військовослужбовців, а також десятки одиниць техніки та озброєння.
