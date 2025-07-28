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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Дрони-перехоплювачі - це не панацея, необхідно розвивати систему ППО, - засновник компанії-виробника оборонної продукції Боровик
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Дрони-перехоплювачі - це не панацея, необхідно розвивати систему ППО, - засновник компанії-виробника оборонної продукції Боровик

Оксана Ліховід
28 липня, 2025 понедiлок
17:38
Війна з Росією дрони-перехоплювачі

Дрони-перехоплювачі відіграють важливу роль у боротьбі з ворожими безпілотниками, однак покладатися лише на них недостатньо. Для ефективного захисту повітряного простору Україна має комплексно розвивати систему протиповітряної оборони

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав засновник компанії-виробника оборонної продукції "Перший контакт", учасник бойових дій Валерій Боровик.

"Наразі не можна повністю покладатися на дрони-перехоплювачі, які ще не є досконалими. Я б не сказав, що потрібно десять одиниць для знешкодження однієї цілі - я б сказав три-п'ять. І хлопці навіть без штучного інтелекту доводять свою спроможність меншою кількістю дронів вражати великі, складні цілі, які летять над Україною, зокрема сучасні "шахеди", що стають дедалі розумнішими", - зауважив Боровик

За словами засновника компанії-виробника оборонної продукції, дрони-перехоплювачі - це лише одна зі складових у загальній системі протиповітряної оборони для боротьби з ворожими дронами.

"Не варто забувати і про кінетичне знешкодження - за допомогою кулеметів або відповідних комплексів. Потрібно також працювати над розвитком малих ракет. Не слід забувати і про малу авіацію, її необхідно включити до складу сил ППО, щоб уникнути випадків, коли наші збивають своїх.

Також дуже добре себе показали гелікоптери - це не надто дорогий спосіб знешкодження дронів, особливо в порівнянні з авіацією. Але, звісно, ми не уникнемо й дорогих рішень, зокрема, використання ракетних комплексів і традиційних систем ППО. Вони необхідні на фінальній стадії перехоплення, якщо по-іншому неможливо збити об'єкт, то потрібно витрачати дороговартісні ракети. Усе це треба розвивати", - наголосив Боровик.

  • Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна готова купити всі дрони-перехоплювачі, які компанії зможуть виготовити до кінця року. Державні контракти на більш ніж 3 млрд грн укладено вже з чотирма компаніями.

 

Теги:
Новини
Україна
зброя
ППО
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
оборона та безпека
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