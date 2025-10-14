Дрони РФ вдарили по цивільній автівці та вантажівках місії ООН на Херсонщині: є поранені
Вранці 14 жовтня на Херсонщині російські війська атакували безпілотниками два вантажні автомобілі представництва ООН в Україні, а в Херсоні — цивільну автівку. Є поранені
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Згідно з повідомленням, унаслідок прямого влучання по двох вантажних автомобілях представництва ООН в Україні, що рухалися між населеними пунктами Херсонського району з гуманітарною допомогою, виникла пожежа.
За попередніми даними, людських жертв немає.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії для фіксації чергового воєнного злочину ЗС РФ", - зазначили в прокуратурі.
Крім того, за даними слідства, цього ж дня близько 09:30 військові РФ здійснили скид вибухового пристрою з безпілотного літального апарату по таксі у місті Херсоні.
фото: Херсонська обласна прокуратура
Унаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє мирних жителів — 67-річний чоловік та 73-річна жінка, які перебували в автомобілі.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У ніч на вівторок, 14 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну 96 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 69 ворожих повітряних цілей.
