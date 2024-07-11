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Дрони та артилерія знищують ворога ще на етапах ротацій навіть у ближніх тилах, - офіцер бригади "Рубіж" Назаренко

11 липня, 2024 четвер
09:53
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що ворог переживає пекельні дні, його сили винищуються у ближніх тилах

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бійці 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" виконують завдання на Донеччині та Луганщині. На цих напружених ділянках ворог постійно нав'язує контакт, веде активні дії й з певною періодичністю намагається просуватися та штурмувати. Однак більшість таких дій росіянам не вдається. Тому що наші бійці мають добре злагоджену роботу всіх підрозділів, які відбивають штурми та завдають ворогу вогневого ураження та втрати", - зауважив Назаренко.

За словами офіцера артилерії 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж", завдяки активній діяльності операторів БПЛА, артилерійської розвідки, артилерії, ударних БПЛА, ударних дронів і FPV-дронів, ворожі сили знищуються ще на етапах їхніх логістичних дій, накопичень та ротацій.

"Ворог переживає пекельні дні, і його сили винищуються навіть у ближніх тилах. Це зменшує можливості ворога для проведення активних дій, попри те, що ворог збільшує свої сили в тилу, намагаючись забезпечити більше живої сили, техніки, боєприпасів та гармат", - наголосив Назаренко. 

Офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" також додав, що ворог встановлює багато вогневих засобів і гармат різного калібру в один напрямок.

"Росіяни не маскують їх, а закопують, роблячи бліндажі для гармат так, щоб ствол виходив, а механізми заряджання були в укритті. Це створює певну небезпеку, але активність ворога присікається контрбатарейною роботою і задушуванням ворожих гармат. В умовах гарної видимості та тривалого світлового дня, активно ведеться робота по супротивнику", - резюмував Назаренко. 

  • Протягом минулої доби, 10 липня, на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки на Донеччині.
  • Коаліція дронів створила фонд який забезпечить спільні закупівлі для швидкої доставки БПЛА в Україну: у ньому вже понад €45 млн, і очікуються додаткові внески.
     









 

Теги:
Новини
військові
Луганщина
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Донеччина
окуповані території
Військові новини
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