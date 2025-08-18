"Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії": Сирський заявив, що РФ перекидає частини з Сумщини на Запоріжжя
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз російська армія перекидає свої частини із Сумського на Запорізький напрямок: на останньому ворог планує активні бойові дії
Про це він розповів в інтервʼю РБК-Україна.
За словами Сирського, окупанти продовжують свою наступальну операцію, але зараз проводять перегрупування та фокусуються на двох напрямках фронту.
"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", – сказав він.
Водночас головком підкреслив: нині на Запорізькому напрямку тривають бойові дії невисокої інтенсивності.
Натомість на Покровському напрямку ворог застосовує тактику "тисячі порізів" – наступ малими групами.
"Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших населених пунктів і раптово там з'явилися. Чому так сталося? Тому що місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", – пояснив Сирський.
Він також розповів, що там немає суцільної лінії фронту, чим скористалися росіяни та просунулися.
"Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили й засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай... Тобто все дійшло до свого логічного завершення", – заявив головнокомандувач ЗСУ, маючи на увазі просочування груп РФ біля Добропілля.
- Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив 18 серпня, що Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя.
