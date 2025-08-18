Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя, - Андрющенко

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Росіяни продовжують вихідними активно перекидати живу силу та БК на Запоріжжя. Однак, знову з'явились танки, БТР. Кількість не десятками та колонами, але постачання поновилось. Це вже схоже на поповнення втрат", – написав він.

За його словами, шпиталь у Маріуполі щодня приймає від 10 до 30 важкопоранених російських військових із Запорізького напрямку, а не менш 40% з них – юнаки 18-20 років.

"Строковики набору 2025 року, яких умовили/примусили укласти контракт. Тепер їх чудово калічать наші Сили оборони на Запоріжжі. Дивно, але в шпиталі надходжень з Новопавлівського чи Покровського напряму немає", – додав Андрющенко.