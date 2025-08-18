Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя, - Андрющенко
РФ продовжує перекидати на Запоріжжя живу силу та боєкомплект, а також – танки та БТР
Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Росіяни продовжують вихідними активно перекидати живу силу та БК на Запоріжжя. Однак, знову з'явились танки, БТР. Кількість не десятками та колонами, але постачання поновилось. Це вже схоже на поповнення втрат", – написав він.
За його словами, шпиталь у Маріуполі щодня приймає від 10 до 30 важкопоранених російських військових із Запорізького напрямку, а не менш 40% з них – юнаки 18-20 років.
"Строковики набору 2025 року, яких умовили/примусили укласти контракт. Тепер їх чудово калічать наші Сили оборони на Запоріжжі. Дивно, але в шпиталі надходжень з Новопавлівського чи Покровського напряму немає", – додав Андрющенко.
- Станом на 12 серпня військові 210-го окремого штурмового полку разом із суміжними підрозділами зачистили Степногірськ у Запорізькій області від російських окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе