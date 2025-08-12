ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки ефективній роботі 210-го ОШП та суміжних підрозділів вдалося витіснити залишки ворога та зосередитися на закріпленні та відновленні позицій.