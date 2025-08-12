ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
Станом на 12 серпня військові 210-го окремого штурмового полку разом із суміжними підрозділами зачистили Степногірськ у Запорізькій області від російських окупантів
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки ефективній роботі 210-го ОШП та суміжних підрозділів вдалося витіснити залишки ворога та зосередитися на закріпленні та відновленні позицій.
- Станом на 25 липня російські війська мають просування вглиб українських територій, зокрема в населених пунктах Запорізької та Донецької областей.
