Росіяни просунулися на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
Російські окупанти станом на 25 липня мають просування вглиб української території в населених пунктах Запорізької та Донецької областей
Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.
Ворог просунувся в Кам'янському, що в Запорізькій області.
Також, за даними аналітиків, росіяни мають успіхи біля Яблунівки на Донеччині.
- Російські війська не намагаються штурмувати Покровськ великими силами, а зосереджуються на спробах оточити місто й відрізати його від логістичних шляхів. Про це в ефірі Еспресо сказав старший офіцер відділення комунікації 59-ї ОШБр БПС "Степові хижаки" Тарас Мишак.
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