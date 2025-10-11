Дружківка зможе пережити зиму, якщо дороги на Лозову й Ізюм будуть під контролем Сил оборони, - депутат міськради Довбня
Сьогодні для міста Дружківка вкрай важливими залишаються логістичні дороги на Лозову та Ізюм
Про це в етері Еспресо розповів депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.
"Щодо цієї зими, то я вважаю, що зараз головне утримати дороги. Якщо дороги на Лозову та Ізюм будуть під контролем Сил оборони, то місто Дружківка зможе нормально перезимувати. Оскільки, я впевнений, що скоро просування росіян уповільниться. На це є обʼєктивні обставини. Зокрема, погода, оскільки, тоді можна буде пересуватись тільки дорогами. Якщо ці дороги, які вкрай важливі для логістики, будуть під контролем ЗСУ, то Дружківка зможе перезимувати", - пояснив Довбня.
Депутат наголосив, що росіяни не відмовляться від тактики руйнування й атак на українські міста, навіть якщо їхнє просування буде уповільнюватись.
"Я переконаний, що наступ росіян уповільниться в сенсі просування вперед. Не в сенсі атак й руйнування наших міст. Гадаю, що їхні мрії про захоплення Словʼянська точно не справдяться", - додав він.
Через російські обстріли 3 жовтня по енергетичній інфраструктурі частина Донецької області були знеструмлені, зокрема, вся Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська
Біла Церква
