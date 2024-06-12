"Два "тюльпани" для Путіна з Донбасу", - боєць ЗСУ Сазонов про знищення рідкісної ворожої установки
Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов зазначив, що Сили оборони України вдало знищують ворожу техніку на сході
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Під Іванівським, яке ворог не захопив, знищено рідкісну російську зброю - міномет "Тюльпан" 240 мм. Також 6 травня такий самий "тюльпан" наші хлопці знищили під Торецьком. Незабаром у них "тюльпанів" не буде. Але те, що з Донбасу два "тюльпани" для Путіна, - це дуже символічно. Також хлопці знищили "Борисоглєбськ-2" - це коштовна й важлива РЛС. Тобто що б там росіяни не казали, але їхні резерви на Донбасі дуже швидко зменшуються по техніці й людях", - наголосив Сазонов.
За словами військовослужбовця ЗСУ, росіяни потужно штурмують Часів Яр, намагаючись захопити місто.
"Ворог штурмує Часів Яр, усю ніч було гучно. Працює ворожа балістика, яка летіть у напрямку Костянтинівки, Дружківки. Тобто Донеччина є пріоритетною ціллю для ворога, але це йому дуже дорого коштує. Сили оборони знищують ворожу техніку, людські втрати в них великі", - додав Сазонов.
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