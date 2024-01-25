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Двоходова комбінація: політичний експерт Денисенко пояснив, для чого росіянам була потрібна провокація з Іл-76

25 січня, 2024 четвер
15:55
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що провокація з Іл-76 потрібна була росіянам з кількох причин

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що ніякого міжнародного консорціуму щодо розслідування падіння літака Іл-76 не буде. Це пояснює те, що це виключно російська історія, і це стосується виключно пропаганди РФ. Це була класична двоходівка. Перший хід РФ - це був розстріл людей на базарі в Донецьку. Після цього Лавров на засіданні Радбезу ООН розповідав, що українці вбивають мирних жителів. Потім відбувається історія з Іл-76", - зауважив Денисенко.

За словами політичного експерта, провокація з Іл-76 була потрібна росіянам з кількох причин.

"Перша причина - це те, що все відбувається на передодні рішень США і Бундестагу щодо виділення коштів і далекобійних ракет Taurus Україні. Це може на деякий час відтермінувати розв'язання цих питань. Другий момент, який дуже важливий. Ми повинні розуміти, що для РФ один із найважливіших наративів на 2024 рік це наратив: Росія хоче переговорів, а Україна не хоче. І третя причина - це спроба хитнути ситуацію на території України. Нібито українці вбивають своїх військовополонених. Це була підготовлена двоходова комбінація РФ", - пояснив Денисенко.  

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. 

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки. 

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. 

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. 

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.







 

Теги:
Новини
Росія
зброя
Німеччина
російська армія
полонені
США
Військові новини
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