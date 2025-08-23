Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон
Ексклюзив

Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон

Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
09:35
Війна з Росією

Зустріч двох лідерів, безпосередньо залучених у конфлікт, не призведе до криків чи демонстративних виходів: Путін представить своє бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію – і жодних результатів

Зміст

Таку думку висловив ексрадник президента США Джон Болтон в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Останні події свідчать про ймовірність двосторонньої зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої може відбутися ще одна – вже за участю Трампа. На мою думку, двостороння зустріч двох лідерів, безпосередньо залучених у конфлікт, навряд чи буде драматичною. Не буде ані криків, ані демонстративних виходів. Путін, швидше за все, виголосить тривалу лекцію про своє бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію. Розмова триватиме годинами, і жодна зі сторін не піде на поступки. Потім, можливо, відбудеться тристороння зустріч",- прокоментував Джон Болтон.

На його думку, слід замислитися над наслідками, тому що три тижні підуть на підготовку двосторонніх переговорів – і жодного результату. Ще три тижні витратять на підготовку тристоронніх – і знову жодних зрушень. Саме так Путін прагне вести переговори. З кожним днем упевненості в тому, що Україна матиме достатньо ресурсів для успішного продовження війни, з точки зору кремлівського очільника, стає все менше. Тому потрібно зосередитися на тому, що справді має значення.

"Повертаючись до зустрічі у понеділок, 18 серпня, канцлер Німеччини Мерц після її завершення підтвердив, що питання обміну територіями чи землями, як би це не назвати, не підіймалося. Чи означає це, що воно не є важливим? Ні, це свідчить лише про те, що воно настільки складне, що учасники просто не наважилися його зачепити. Замість цього вони звернулися до значно більш розмитої теми – гарантій безпеки, у чому, на їхню думку, легше було досягти згоди", - резюмував політичний діяч.
 

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Студія Захід з Антоном Борковським
переговори з РФ
Фрідріх Мерц
Читайте також:
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
ЦРУ
Автор Ольга Бабишена
22 серпня, 2025 п'ятниця
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
Автор Зоя Казанжи
22 серпня, 2025 п'ятниця
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
Київ
+16.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
23 серпня
10:36
Росія атакувала Україну ударними дронами: на Сумщині виникли пожежі, в Києві впав дрон
10:22
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путін кожного разу просто виставляє Трампа дурнем, - Рибачук
10:10
Кіт Келлог
Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
10:00
OPINION
Чому Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
09:32
Intel
США придбали 10% акцій Intel: деталі угоди
09:15
Без обшуків та в діалозі: чого очікує легальний бізнес від нового директора БЕБ
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 36 з 49 БПЛА, якими РФ атакувала Україну вночі 23 серпня
08:28
Оновлено
війна з Росією
Протягом минулої доби на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:16
Огляд
Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід
08:04
OPINION
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
07:51
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар
07:36
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових
07:35
Аналітика
Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
07:00
Інтерв’ю
"На нас йшли цілими натовпами зеки, а слідом заходили вагнерівці": історія бійця прикордонного загону "Шквал" Володимира Бердака
00:31
Трамп і Путін
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
2025, п'ятниця
22 серпня
23:45
Олег Дорощук, стрибки у висоту
Олег Дорощук здобув "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту
22:54
Білорусь
МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ
22:23
Оновлено
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
22:12
Дональд Трамп і Джон Болтон
ФБР провело обшуки в ексрадника Трампа з нацбезпеки Болтона, - New York Post
22:00
Естонія
Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал
21:45
премія "Оскар"
За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
21:18
Дональд Трамп
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
21:03
Огляд
Одне ціле
Секрет "Трьох": що подивитися на вихідних
20:58
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Я сказав йому, що мені це не подобається", - Трамп про розмову з Путіним щодо атаки РФ на підприємство США в Мукачеві
20:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
Триває боротьба між Росією та Європою за те, хто втримає ближче до себе Трампа, - політик Рибачук
20:06
OPINION
Гучними словами Трамп вдало маскує бездіяльність
20:06
Bring Kids Back UA
"Відчували постійний тиск і приниження": в Україну повернули двох хлопців 21 та 22 років з ТОТ Криму
19:56
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Задум ворога був прочитаний трошки з запізненням: Згурець щодо ситуації навколо Добропілля
19:49
Партнерський матеріал
У Софії Київській презентували монографію про Григорія Сковороду, створену за підтримки Фонду "МХП-Громаді"
19:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
19:32
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
19:03
TikTok
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД
18:55
Джон Гілі
Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
18:30
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України. Пекін відреагував
18:16
Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан
Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное
18:15
Ексклюзив
Трамп і Путін
Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников
18:15
Навчання
Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
18:10
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС
18:05
OPINION
Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV