Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон

Таку думку висловив ексрадник президента США Джон Болтон в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Останні події свідчать про ймовірність двосторонньої зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої може відбутися ще одна – вже за участю Трампа. На мою думку, двостороння зустріч двох лідерів, безпосередньо залучених у конфлікт, навряд чи буде драматичною. Не буде ані криків, ані демонстративних виходів. Путін, швидше за все, виголосить тривалу лекцію про своє бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію. Розмова триватиме годинами, і жодна зі сторін не піде на поступки. Потім, можливо, відбудеться тристороння зустріч",- прокоментував Джон Болтон.

На його думку, слід замислитися над наслідками, тому що три тижні підуть на підготовку двосторонніх переговорів – і жодного результату. Ще три тижні витратять на підготовку тристоронніх – і знову жодних зрушень. Саме так Путін прагне вести переговори. З кожним днем упевненості в тому, що Україна матиме достатньо ресурсів для успішного продовження війни, з точки зору кремлівського очільника, стає все менше. Тому потрібно зосередитися на тому, що справді має значення.

"Повертаючись до зустрічі у понеділок, 18 серпня, канцлер Німеччини Мерц після її завершення підтвердив, що питання обміну територіями чи землями, як би це не назвати, не підіймалося. Чи означає це, що воно не є важливим? Ні, це свідчить лише про те, що воно настільки складне, що учасники просто не наважилися його зачепити. Замість цього вони звернулися до значно більш розмитої теми – гарантій безпеки, у чому, на їхню думку, легше було досягти згоди", - резюмував політичний діяч.

