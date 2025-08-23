Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон
Зустріч двох лідерів, безпосередньо залучених у конфлікт, не призведе до криків чи демонстративних виходів: Путін представить своє бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію – і жодних результатів
Таку думку висловив ексрадник президента США Джон Болтон в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Останні події свідчать про ймовірність двосторонньої зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої може відбутися ще одна – вже за участю Трампа. На мою думку, двостороння зустріч двох лідерів, безпосередньо залучених у конфлікт, навряд чи буде драматичною. Не буде ані криків, ані демонстративних виходів. Путін, швидше за все, виголосить тривалу лекцію про своє бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію. Розмова триватиме годинами, і жодна зі сторін не піде на поступки. Потім, можливо, відбудеться тристороння зустріч",- прокоментував Джон Болтон.
На його думку, слід замислитися над наслідками, тому що три тижні підуть на підготовку двосторонніх переговорів – і жодного результату. Ще три тижні витратять на підготовку тристоронніх – і знову жодних зрушень. Саме так Путін прагне вести переговори. З кожним днем упевненості в тому, що Україна матиме достатньо ресурсів для успішного продовження війни, з точки зору кремлівського очільника, стає все менше. Тому потрібно зосередитися на тому, що справді має значення.
"Повертаючись до зустрічі у понеділок, 18 серпня, канцлер Німеччини Мерц після її завершення підтвердив, що питання обміну територіями чи землями, як би це не назвати, не підіймалося. Чи означає це, що воно не є важливим? Ні, це свідчить лише про те, що воно настільки складне, що учасники просто не наважилися його зачепити. Замість цього вони звернулися до значно більш розмитої теми – гарантій безпеки, у чому, на їхню думку, легше було досягти згоди", - резюмував політичний діяч.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
