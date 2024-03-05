"Є брак бетону, техніки й лісу": Згурець про будівництво оборонних споруд біля лінії фронту

Про це він розповів в етері Еспресо

"Якщо ми говоримо про забезпечення ліній оборони й фортифікацій в безпосередньо на напрямках, де діють наші військові, то там формують укріплення інженерні полки й самі частини намагаються це робити. Втім, безпосередньо на лінії фронту в нас існує проблема з браком техніки, бетону й часом лісу для того, щоб облаштовувати ті траншеї, які вже викопані. Тобто сьогодні є низка проблем, які у форсажному режимі вирішуються. Оскільки певний проміжок часу ми ігнорували потребу у фортифікаціях й зараз намагаємось цю проблему вирішити", - пояснив Згурець.

Також, за словами Згурця, в Силах оборони спостерігається дефіцит протитанкових мін.

"Фортифікації зараз залишаються важливою складною проблемою для нас. Втім, попри декларації, що ми це робимо, не завжди на окремих ділянках фронту це відбувається ефективно. Також нам важливо розв'язувати проблему браку протитанкових мін. За моїми оцінками зараз Сили оборони відчувають дефіцит мін, які ми маємо вкладати в наші мінні поля", - додав він.