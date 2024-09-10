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Є дві причини, через які Україні дозволять бити по території РФ західною зброєю, - дипломат Безсмертний

Віталій Бесараб
10 вересня, 2024 вiвторок
19:35
Війна з Росією

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що постачання Іраном балістичних ракет до РФ, а також знищення Збройними силами України складу боєприпасів північнокорейських боєприпасів вплинуло на позитивне рішення партнерів щодо зняття обмежень для ударів по території РФ їхньою зброєю

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ще під час засідання групи "Рамштайн", а особливо під час брифінгу, який проводили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун, було зрозуміло, що військові відомства ключових країн прийняли позитивні рішення щодо ударів їхньою зброєю по території РФ. І це стосується не лише обмежень, а й постачання високоточної зброї. Що стосується політичного керівництва цих країн, зокрема США, Німеччини та Великої Британії, то їм потрібні були аргументи для цього рішення. Наскільки я зрозумів, наше військово-політичне керівництво надало такі аргументи на цій зустрічі. До того ж відбувся дуже емоційний виступ президента України", - пояснив Безсмертний.

Дипломат переконаний, що рішення про зняття обмежень для ударів по території Росії західною зброєю вже прийняте.

"Найближчими днями в Києві зʼявляться держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Це свідчить про те, що рішення про зняття обмежень бити західною зброєю по території РФ прийняте. Інша справа - як і коли вони будуть оголошені. Також варто зазначити, що додатковим стимулом для цього рішення є два факти. Перший - це те, як ЗСУ вразили склад із боєприпасами та північнокорейськими ракетами. Друге - це те, що Іран почав постачати РФ ракети. Ці два аргументи, а також обговорення, яке відбулось на "Рамштайні", привело до зняття обмежень щодо ударів по території РФ", - додав він.

  • У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.

  • У вступних ремарках на засіданні Міжнародної контактної групи з допомоги Україні очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю 250 млн доларів.

  • 10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Іран
ЗСУ
окуповані території
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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