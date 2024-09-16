Є сили та засоби, які дозволяють і далі дивувати противника: Згурець про Курський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Впродовж місяця росіяни дійсно накопичили сили та почали проводити контратакуючі дії на Курщині. Зараз ми перебуваємо на такому цікавому етапі, коли наші війська проводять, як на мене, вже другу фазу операції на Курщині, реагуючи на російський наступ. Противник, використовуючи найбільш підготовлені підрозділи, підійшов та захопив село Снагість, на деяких ділянках почав просуватися. Я б виокремив один населений пункт, що розташований на схід від Снагості, - Любимівка, яка стоїть за 5 км від дороги з Коренева до Суджі. Це логістичний шлях, який і ми використовуємо для утримки своїх підрозділів. Зараз ворог хоче пробитися на цю трасу, тому сконцентрував там значні сили", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, пару днів тому, як противник почав наступальні дії, ми провели контрнаступальні дії. На сьогодні є щонайменше три ділянки, де ЗСУ наступають – Глушковський район, трохи на захід від ділянки Кореневе – Снагість. Тобто це населені пункти Веселе, Медвеже, які якраз є захід у тил того російського угруповання, що здійснює наступ по цій ділянці.

"Зараз такий важливий момент, коли ворог намагається без додаткових резервів втримати наше просування та ускладнити нам логістику. А ми навпаки – створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, використовуючи свій потенціал. А це говорить про те, що ситуація тут буде досить динамічною. У нас є сили та засоби, які дозволяють і далі дивувати загарбника, а з іншого боку – ставити його вкрай невигідне положення на цій ділянці фронту", - резюмував Сергій Згурець.