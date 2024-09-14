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Британська розвідка показала мости, знищені ЗСУ в Курській області

Катерина Ганжа
14 вересня, 2024 субота
12:00
Війна з Росією Курська область

Британська розвідка опублікувала фотографії знищених під час операції України в Курській області мостів через річку Сейм

Зміст

Відповідний допис опублікувало Міністерство оборони Великобританії у соцмережі X.

"Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серію ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", - йдеться у повідомленні.

Більше про події в Курській області

  • У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 
  • 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
  • 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.
  • 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.
  • 15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.
  • 13 вересня стало відомо, що протягом серпня 2024 року росіяни подали очільнику Кремля Володимиру Путіну 1927 звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових. Це рекордна кількість з початку повномасштабного вторгнення.
  • Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне стягнути 60-70 тис. своїх військових у Курську область. За його словами, ворог розпочав там швидкі наступальні дії, але серйозного успіху не має.
  • Згодом аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що не спостерігають широкомасштабних бойових дій на Курщині, які вказують на те, що російські війська почали масштабний узгоджений контрнаступ, спрямований на повне витіснення українських сил з області.
Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Велика Британiя
Курськ
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