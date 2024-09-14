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Російська армія ще не почала широкомасштабний контрнаступ для повного витіснення ЗСУ з Курщини, - ISW

Ксенія Золотова
14 вересня, 2024 субота
06:30
Війна з Росією Суджа, РФ, Курська область

Інститут вивчення війни (ISW) не спостерігає широкомасштабних бойових дій на Курщині, які вказують на те, що російські війська почали широкомасштабний узгоджений контрнаступ, спрямований на повне витіснення українських сил з області

Зміст

Про це йдеться у звіті ISW.

Повідомляється, що українське вторгнення в Курську область зіпсувало заплановані російські наступальні операції вздовж кордону, які, ймовірно, мали на меті розширення зони активних бойових дій на ширшому фронті на північному сході України. 13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція в Курській області зупинила плани Росії створити кілька буферних зон уздовж українського кордону "зі сходу на північ", у тому числі в Сумській області.

Заява Зеленського свідчить про те, що російські війська планували розпочати нові наступальні операції, спрямовані на проникнення щонайменше на 25 кілометрів углиб Сумської та Харківської областей і активізацію на значно ширшому фронті між містами Суми та Харків.

Раніше ISW оцінював, що російська наступальна операція на півночі Харківської області мала на меті закріпити українську живу силу та війська вздовж північного кордону, надаючи російським силам можливість відновити наступальні операції в інших пріоритетних районах театру бойових дій. Військові експерти вважають, що з літа 2024 року українські війська значною мірою стабілізували лінію фронту на Харківському напрямку та продовжують оскаржувати тактичну ініціативу шляхом контратак, які відновили обмежені позиції на півночі Харківської області. Російське військове командування, можливо, мало намір провести додаткові наступальні операції вздовж ширшого та суцільнішого фронту на північному сході України, щоб значно розтягнути українські сили вздовж міжнародного кордону після стабілізації Україною лінії фронту на північ і північний схід від міста Харкова, зауважили аналітики.

Зеленський зазначив, що українське вторгнення в Курську область також вплинуло на наступальні операції Росії в Донецькій області, зокрема "уповільнило" просування росіян по всій Донецькій області та зменшило перевагу в артилерійських боєприпасах, яку мали російські війська на Покровському напрямку над українськими силами

ISW нещодавно помітив ознаки того, що російська влада перекинула обмежені частини ймовірно російських резервних підрозділів з Донецької області, зокрема з Покровського напрямку, до Курської області для протидії українському вторгненню. Такі обмежені передислокації навряд чи матимуть негайний вплив на темп російських наступальних операцій, хоча російським силам може бути важко підтримувати поточний темп наступу в майбутньому, якщо російська влада проведе додаткові передислокації з резервних сил у Донецькій області.

Російські війська продовжують контратаку по всьому українському виступу в Курській області, але російським військовим, ймовірно, доведеться передислокувати додаткові елементи з інших місць на театрі дій у Курську область, щоб створити угруповання сил, здатне вести постійну контрнаступальну операцію. ISW ще не спостерігав широкомасштабних бойових дій, які вказують на те, що російські війська почали широкомасштабну узгоджену контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курська область.

Зазначається, що російська влада в основному покладалася на погано навчених і екіпірованих військовозобов’язаних і невеликі елементи російських регулярних і нерегулярних сил, щоб протистояти українському вторгненню в Курську область, і малоймовірно, що більшість нинішнього російського угруповання сил в Курській області складається з бойові досвідчені частини.

"Російська контрнаступальна операція з повернення території, захопленої українськими військами в Курській області, дуже ймовірно, вимагатиме навіть більше живої сили та техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому районі, особливо якщо більшість уже залучених підрозділів не матиме бойового досвіду. Російські повітряно-десантні сили (ВДВ), які нещодавно передислокувалися до Курської області з лінії фронту в Україні, наразі несуть значну відповідальність за контратаки в Курській області, що свідчить про те, що російське військове командування може мати намір розмістити підрозділи, які вважаються більш "елітними" або боєздатними, щоб повернути територію. Російським військовим, безсумнівно, доведеться передислокувати підрозділи, які вже беруть участь у поточних наступальних операціях, або оперативні резерви з України в Курську область, щоб розмістити боєздатні підрозділи, необхідні для великої контрнаступальної операції, а потім згодом охороняти міжнародний кордон від майбутнього українського вторгнення", - зазначили аналітики.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне стягнути 60-70 тис. своїх військових у Курську область. За його словами, ворог розпочав там швидкі наступальні дії, але серйозного успіху не має.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Курськ
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