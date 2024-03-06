"Є сюрпризи в запасі": Держдеп США прокоментував ураження патрульного корабля РФ "Сергій Котов"
У Державному департаменті США вважають, що українці не раз показували, що можуть досягати перемог на полі бою, зокрема "мають сюрпризи в запасі" для флоту РФ
Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу, передає "Голос Америки".
"Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням", - зазначив Міллер.
- Нагадаємо, уночі вівторка, 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
- У Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов".
- Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" повідомив, що російські військові кораблі не мають ефективної ППО.
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