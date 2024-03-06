"Є сюрпризи в запасі": Держдеп США прокоментував ураження патрульного корабля РФ "Сергій Котов"

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу, передає "Голос Америки".

"Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням", - зазначив Міллер.