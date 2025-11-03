Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Є три кола засобів": генерал Романенко розповів про особливості ППО довкола Москви
Ексклюзив

"Є три кола засобів": генерал Романенко розповів про особливості ППО довкола Москви

Євген Козярін
3 листопада, 2025 понедiлок
17:42
Війна з Росією ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко

Недоторканість Москви вже була безпосередньо порушена. У системі ППО навколо столиці РФ три кола засобів та вони розраховані на п'ять рівнів висоти

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Це район відомий ще з радянських часів. По-перше, в середині цього району знаходиться перша армія особового призначення по прикриттю безпосередньо Москви. Потім Московський округ ППО, їх всього було два. Один Московський і ще Бакинський з часів Радянського Союзу. Навколо Москви. Значить, оці позиції 25-го комплексу, самого старого, зараз вони використовують для розташування нової сучасної техніки, яку вони виробляють, в них є", - сказав він.

Романенко наголосив, що територіально ми бачимо три кола засобів, які розгорнуті у них.

"Фахівці говорять, що п'ять рівнів по висоті, наприклад, різні комплекси є і різні засоби. Крім того, вони сформували вертольотні загони, які діють по дронах, значить, і в цілому досить високий потенціал. Попри це, як ми знаємо, завдавались удари Силами оборони України і по воєнних об'єктах. Підприємствах Московської області в першу чергу, і вже  дрони залітають, недоторканість порушена була безпосередньо по Москві. Долітали, хоча, значить, кількість які долітали - це ще невеличка. З того що по інших об'єктах, то досить вважається високого рівня показник, якщо наших дронів прилітає 30-40 відсотків по об'єктах іншим, які прикриті", - заявив генерал.

Він додав, що прикрито всього, по їх там оцінкам десь до 60% об'єктів на території РФ.

"Велика кількість із них умовно прикрита, слабо прикрита засобами протиповітряної оборони. Москва і навколо область це, безумовно, із того, що в них є досить потужне. Я хочу сказати, що знаходяться засоби, в основному це наш ударні дрони, які діють в нічних умовах, які діють по рельєфу місцевості, ну і ряд інших, про які не говориться, скажемо, виробниками нашими всіх, які націлені на виконання завдань конкретно по об'єктах на території області і безпосередньо в самій Москві", - зазначив Романенко.

Генерал вважає, що питання знову ж таки в тому, що нам треба масштабувати такого роду вироблення і, крім того, доєднати до них безумовно ракетне озброєння.

"Зараз розмова про те, що Фламінго уже там десятками виробляється, можливо під сотню, так чи інакше, уже з десяток застосовувався, але з погляду протиповітряної цілі - це велика ракета, яку можна виявляти, супроводжувати, а значить і знищувати. Тобто питання не просто розробляти якийсь засіб, а питання, щоб цей засіб ефективно виконував свої завдання щодо ураження ворожої цілі. В цьому випадку наземної, стаціонарної. І тут ще велика робота відносно цієї реалізації", - заявив він.

Романенко наголосив, що Москва найбільш захищена в РФ.

"Підсумовуючи, я хочу сказати, попри досить потужну систему ППО навколо Москви, більше немає в них такого об'єкта, який би так вони прикривали, в тому числі Керченський міст, наприклад, не так, навіть. Хоча там оборона на Керченському мосту повітряна, наземна, надводна і підводна здійснюється. А тут, ну, скажемо, наземна і повітряна, але ж знаходяться і в розробці, і реально уже зараз є засоби, які досягають цілі, завдають удари, але їх треба удосконалити. і збільшити кількість, щоб такого роду завдані удари були з більш високим потенціалом і вірогідністю", - підсумував генерал.

Росія
ППО
російська армія
Військові новини
Коментар з Антоном Борковським
