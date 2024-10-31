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"Є три вагомі фактори": військовий експерт Селезньов про вихід ЗСУ із Селидового та Вишневого

Марина Клюєва
31 жовтня, 2024 четвер
11:58
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов вважає, що причинами втрати Селидового та Вишневого є кілька факторів

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ворог продовжує вести атакувальні дії, перегруповує свої сили та засоби, ну і звісно, що зараз він має ще один плацдарм, щоб у перспективі атакувати в напрямку на Мирноград та на Покровськ. Очевидно, що ситуація на полі бою досить загрозлива і причинами цих ситуацій є три рівнозначних і дуже вагомих фактори. Фактор перший - постійна нестача достатньої кількості ресурсів у наших оборонців: боєприпаси, артилерійські системи, важке піхотне озброєння, тобто те, що є допоміжним під час ведення оборонних дій, всього того нам не вистачає. Другий фактор - нестача особового складу та фізична втома наших воїнів, які тривалий час ведуть оборонні дії. Тобто вони потребують ротації, фізичне та емоційне виснаження дається взнаки", - сказав він. 

Владислав Селезньов вважає, що командуванням не відбувається аналіз бойових дій.

"І третій фактор, про нього, я думаю, варто говорити вже на рівні президента України - верховного головнокомандувача Збройних Сил України - на рівні Міністерства оборони, це ухвалення певних командирських рішень, не завжди вони є конструктивними та раціональними. І, на превеликий жаль, ми й досі, попри те, що ми всі прагнемо стати частиною Північноатлантичного альянсу, НАТО, не дотримуємось однієї з головних інструкцій чи елементу дослідження ведення бойових дій - це так званий постопераційний розбір. Тобто коли відбувається аналіз бойових дій, виявлення позитивних, негативних рис того процесу, щоб надалі уникати тих проблем та помилок, які траплялися раніше. На превеликий жаль, оцінка того не відбувається, і відповідно є деякі командирські контрпродуктивні рішення, які в тому числі сприяли тому, що ми втратили контроль над Селидовим і над рядом інших населених пунктів на півдні Донецької області", - зазначив військовий експерт.

  • У середу, 30 жовтня, стало відомо, що російські терористи захопили Селидове Донецької області.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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