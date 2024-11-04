"Є важливі зрушення у постачанні західної допомоги для фронту": Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем й Умєровим

Про це президент повідомив у соцмережах.

За його словами, під час наради детально обговорювали ситуацію на фронті, найбільше - Покровський, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський напрямки.

Окрема доповідь була присвячена Курській операції й знищенню російських сил у визначених районах поблизу державного кордону України.

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. За його словами, затверджені плани постачання виконуються.

Також Зеленський доручив Умєрову додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних військових операцій.