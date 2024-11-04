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Головна Війна з Росією "Є важливі зрушення у постачанні західної допомоги для фронту": Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем й Умєровим

"Є важливі зрушення у постачанні західної допомоги для фронту": Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем й Умєровим

Світлана Кравченко
4 листопада, 2024 понедiлок
13:19
Війна з Росією Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем й Умєровим

У понеділок, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим

Зміст

Про це президент повідомив у соцмережах.

За його словами, під час наради детально обговорювали ситуацію на фронті, найбільше - Покровський, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський напрямки.

Окрема доповідь була присвячена Курській операції й знищенню російських сил у визначених районах поблизу державного кордону України.

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. За його словами, затверджені плани постачання виконуються.

Також Зеленський доручив Умєрову додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних військових операцій.

  • Нагадаємо, 1 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн доларів. Туди, зокрема, увійшли боєприпаси для ППО NASAMS та ракети для ПЗРК Stinger.
Теги:
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Україна
Володимир Зеленський
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Олександр Сирський
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