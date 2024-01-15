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Війна з Росією: хроніка
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Ефект бумеранга спрацює: бійці ШБ "Сталевий кордон" приземлюють та переналаштовують ворожі FPV-дрони

15 січня, 2024 понедiлок
09:26
Війна з Росією ЗСУ дрон безпілотник

Іван Шевцов, начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник, зазначив, що перехоплені ворожі дрони проходять певну реабілітацію, переналаштовуються, перепрограмовуються й у майбутньому будуть використані у зворотному напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Протягом цього року на Харківщині бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" вдало приземлили близько 20 FPV-дронів ворога. Ці дрони не знищені, а проходять певну реабілітацію, переналаштовуються, перепрограмовуються й у майбутньому будуть використані у зворотному напрямку. Ефект бумеранга спрацює і противник отримає свої дрони назад, але вже з вибухівкою", - зауважив начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон".

За його словами, противник не зменшив кількість застосування дронів-камікадзе, щодня незалежно від погодних умов ворог використовує від 10 до 20 дронів. Протягом минулої доби відбулося 23 ворожих атаки такими дронами.

"Постійно йде робота по збільшенню, ешелонуванню та удосконаленню засобів РЕБ та РЕР. Ворог так само збільшує використання таких засобів. Це війна, тобто йде постійна боротьба. Адже зараз основні небезпечні засоби ураження – безпілотні летальні апарти, чим більше ми застосовуємо безпілотників, тим більше і використовуємо засобів РЕБ та РЕР", - розказав Іван Шевцов.

  • 12 січня очільник Мінцифри Михайло Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"
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Технології
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Харківщина
втрати окупантів
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