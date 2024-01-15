Ефект бумеранга спрацює: бійці ШБ "Сталевий кордон" приземлюють та переналаштовують ворожі FPV-дрони

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Протягом цього року на Харківщині бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" вдало приземлили близько 20 FPV-дронів ворога. Ці дрони не знищені, а проходять певну реабілітацію, переналаштовуються, перепрограмовуються й у майбутньому будуть використані у зворотному напрямку. Ефект бумеранга спрацює і противник отримає свої дрони назад, але вже з вибухівкою", - зауважив начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон".

За його словами, противник не зменшив кількість застосування дронів-камікадзе, щодня незалежно від погодних умов ворог використовує від 10 до 20 дронів. Протягом минулої доби відбулося 23 ворожих атаки такими дронами.

"Постійно йде робота по збільшенню, ешелонуванню та удосконаленню засобів РЕБ та РЕР. Ворог так само збільшує використання таких засобів. Це війна, тобто йде постійна боротьба. Адже зараз основні небезпечні засоби ураження – безпілотні летальні апарти, чим більше ми застосовуємо безпілотників, тим більше і використовуємо засобів РЕБ та РЕР", - розказав Іван Шевцов.