Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий припустив, яке місто незабаром може опинитися знову в окупації

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бачимо, що ворог уже цілком серйозно готує операцію, принаймні з метою взяття під контроль всіх Дніпровських островів, які весь цей час з осені 2022 року були під нашим контролем. І не здивуюсь, якщо вони й спробують висаджуватися на правий берег, хоча, швидше за все, саме в режимах таких суїцидальних ДРГ.

Але здається, що Херсону, окрім обстрілів, поки що повторна окупація не загрожує. А от іншому місту, звільненню якого ми так раділи, вже загрожує. Місто Куп'янськ цілком може стати вже найближчими днями першим містом України, яке відчує окупацію вдруге", - вважає Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" нагадав, як Сили оборони звільняли Харківщину восени 2022 року, як тікали вороги, як ЗСУ стояли кілометрів на 20 східніше, ніж річка Оскіл, а тепер ми вже відбиваємо ворожі атаки в передмістях Куп'янська, а один раз ворог туди вже навіть заїздив. На щастя, вибили, і намагаємося утримати лінію по річці Оскіл.

"Туди ж лягає Покровськ, Курахове, в якому вже йдуть бої в місті. Днями спілкувався з учасниками боїв у Кураховому, і картина виглядає наступним чином. У Кураховому є фортифікації, і ще й добре накопані. Тільки окопи стоять порожні, або, в кращому разі, на ВОП - це взводний опорний пункт, де має сидіти 30 бійців, стрілецький взвод, є три старих діди під 60 років. Оце та картина, яку ми зараз маємо", - зауважив Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" також додав, що наразі маємо найважчу ситуацію на фронті за всю війну починаючи з весни 2022 року. Навесні 2022 року ми розплачувалися за те, що не вірили, що буде війна, а збиралися смажити шашлики. А тепер ми розплачуємося за те, що два роки відмовляємося проводити нормальну мобілізацію.