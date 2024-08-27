Ексміністр енергетики Плачков спрогнозував, скільки часу знадобиться на стабілізування енергосистеми

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора відбулася одна з найбільш масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. На жаль, було пошкоджено велику кількість обладнання на підстанціях, розподільчих пристроях та генерувальних потужностях. Метою росіян було здійснити тотальний блекаут в Україні", - наголосив Плачков.

За словами голови Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, енергетики оперативно та професійно змінювали схеми постачання, робили відключення, щоб зберегти систему.

"Система збережена і працює, але почався великий обсяг ремонтних та відновлювальних робіт на підстанціях, мережах і розподільчих пристроях електростанцій. Думаю, що на відновлення знадобиться тиждень, максимум два, щоб стабілізувати ситуацію, якщо не буде нових російських атак", - припустив Плачков.