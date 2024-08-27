Ексміністр енергетики Плачков спрогнозував, скільки часу знадобиться на стабілізування енергосистеми
Ексміністр палива та енергетики України, голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зазначив, що росіяни намагалися здійснити тотальний блекаут в Україні
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вчора відбулася одна з найбільш масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. На жаль, було пошкоджено велику кількість обладнання на підстанціях, розподільчих пристроях та генерувальних потужностях. Метою росіян було здійснити тотальний блекаут в Україні", - наголосив Плачков.
За словами голови Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, енергетики оперативно та професійно змінювали схеми постачання, робили відключення, щоб зберегти систему.
"Система збережена і працює, але почався великий обсяг ремонтних та відновлювальних робіт на підстанціях, мережах і розподільчих пристроях електростанцій. Думаю, що на відновлення знадобиться тиждень, максимум два, щоб стабілізувати ситуацію, якщо не буде нових російських атак", - припустив Плачков.
- Київ спільно з Укренерго працюють над тим, щоб у столиці застосовували прогнозовані графіки, а не аварійні відключення.
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