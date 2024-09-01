Експерт-міжнародник Краєв припустив, коли США можуть дати дозвіл на удари вглиб РФ
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв припустив, коли США можуть дати Україні дозвіл на застосування далекобійної зброї по об’єктах вглиб території РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
Зокрема він зазначив, що Україна вже зробила все можливе, аби це сталося.
"Ми зробили все від нас залежне, тобто ми дійсно показали, по-перше, що червоні лінії москалів - це неіснуюча химера політична. Якраз операція Збройних сил у Курській області чудово продемонструвала, що росіяни не будуть реагувати так, як вони обіцяють. Нагадаю, вони постійно обіцяють нам ядерний армагедон і те, що перші цілі - це Вашингтон, Лондон, Париж. І не зважаючи на це все, мовляв, настане апокаліпсис, але, як бачимо, апокаліпсису досі не настало. Тобто з цієї точки зору ми довели нашим американським партнерам, що такий сценарій неможливий - це раз.
Друге - ми з ними граємо абсолютно відкрито. Тобто, незважаючи на те що в медіа була інформація, що нібито ми не ділилися всією інформацією щодо операції в Курській області, незважаючи на те що були заяви, що нібито Україна тримала все в секреті, все-таки самі американці підтвердили, що декілька тижнів перед початком цієї операції вони мали інформацію про те, що це відбудеться, і вони як би були в курсі, що і як буде відбуватися, тому і тут ми все правильно робимо, граємо у відкриту", - зазначив Краєв.
Він вважає, що Сполучені Штати можуть дати дозвіл не раніше президентських виборів.
"Але це зовнішня компонента. Мені здається, ми втрачаємо з виду внутрішню компоненту. У нас 10 вересня дебати, 6 листопада у нас вибори. От уявіть собі, зараз адміністрація Байдена, в якій одна з кандидаток, а саме Камала Гарріс, досі є віцепрезиденткою, дає нам дозвіл на удари вглиб. І стається щось непередбачуване - це просто ставить під питання всю зовнішню політику, всю її зовнішньополітичну програму. Тому моя думка така, що як мінімум до дебатів, а уж точно до виборів 6 листопада адміністрація Байдена не буде йти на такі різкі кроки, як дозвіл нам на удари вглиб території Росії. Вони все-таки дочекаються листопада-грудня, коли це не поставить під питання і по суті не поставить під удар кампанію Гарріс", - вважає експерт-міжнародник.
- 31 серпня міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
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