Експерт-міжнародник Краєв припустив, коли США можуть дати дозвіл на удари вглиб РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

Зокрема він зазначив, що Україна вже зробила все можливе, аби це сталося.

"Ми зробили все від нас залежне, тобто ми дійсно показали, по-перше, що червоні лінії москалів - це неіснуюча химера політична. Якраз операція Збройних сил у Курській області чудово продемонструвала, що росіяни не будуть реагувати так, як вони обіцяють. Нагадаю, вони постійно обіцяють нам ядерний армагедон і те, що перші цілі - це Вашингтон, Лондон, Париж. І не зважаючи на це все, мовляв, настане апокаліпсис, але, як бачимо, апокаліпсису досі не настало. Тобто з цієї точки зору ми довели нашим американським партнерам, що такий сценарій неможливий - це раз.

Друге - ми з ними граємо абсолютно відкрито. Тобто, незважаючи на те що в медіа була інформація, що нібито ми не ділилися всією інформацією щодо операції в Курській області, незважаючи на те що були заяви, що нібито Україна тримала все в секреті, все-таки самі американці підтвердили, що декілька тижнів перед початком цієї операції вони мали інформацію про те, що це відбудеться, і вони як би були в курсі, що і як буде відбуватися, тому і тут ми все правильно робимо, граємо у відкриту", - зазначив Краєв.

Він вважає, що Сполучені Штати можуть дати дозвіл не раніше президентських виборів.

"Але це зовнішня компонента. Мені здається, ми втрачаємо з виду внутрішню компоненту. У нас 10 вересня дебати, 6 листопада у нас вибори. От уявіть собі, зараз адміністрація Байдена, в якій одна з кандидаток, а саме Камала Гарріс, досі є віцепрезиденткою, дає нам дозвіл на удари вглиб. І стається щось непередбачуване - це просто ставить під питання всю зовнішню політику, всю її зовнішньополітичну програму. Тому моя думка така, що як мінімум до дебатів, а уж точно до виборів 6 листопада адміністрація Байдена не буде йти на такі різкі кроки, як дозвіл нам на удари вглиб території Росії. Вони все-таки дочекаються листопада-грудня, коли це не поставить під питання і по суті не поставить під удар кампанію Гарріс", - вважає експерт-міжнародник.