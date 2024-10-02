Енергетики Укренерго відновили лінію живлення ЗАЕС
Ремонтні бригади Укренерго 2 жовтня відновили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Ремонтні бригади відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі", - заявили у компанії.
Там нагадали, що вчора через російську атаку на енергооб’єкт – одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.
"Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів – отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні. Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями", - підсумували в Укренерго.
- Зранку 1 жовтня російська армія атакувала магістральну підстанцію тимчасово окупованої Запорізької АЕС, через що знеструмлено одну з ліній живлення
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