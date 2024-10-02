Енергетики Укренерго відновили лінію живлення ЗАЕС

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі", - заявили у компанії.

Там нагадали, що вчора через російську атаку на енергооб’єкт – одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

"Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів – отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні. Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями", - підсумували в Укренерго.