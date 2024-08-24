ЄС обговорить відправлення до України військових інструкторів, - Welt

Про це пише німецьке видання Welt.

Україна має намір сформувати 10 нових піхотних бригад. Близько 150 тис. новобранців мають пройти навчання. За інформацією джерел, очільники МЗС та міністри оборони країн ЄС зберуться для обговорення можливого відправлення інструкторів до України.

У Брюсселі незадоволені, що українці після навчання на території ЄС повинні заново навчатись у безпосередніх польових умовах вже в Україні. Зокрема, не отримують знання про радянські типи озброєнь, які переважно застосовуються у нашій війні.

У ЄС розглядають пропозицію, щоб навчання солдатів проходили у спеццентрах, які будуть розташовані в Україні, але далеко від поля бою. Або ж у сусідніх країнах, неподалік кордону з нашою державою.