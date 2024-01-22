"Евакуювався через дрон": Кадиров відвідав окупований Маріуполь, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Кадиров приїхав у Маріуполь, щоб поінформувати окупаційну місцеву владу про майбутнє призначення на посаду голови адміністрації Маріуполя свого сина.

"В першій половині дня він мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вулиці Громової та потім красиво позувати в філармонії. Де, власне, наголосити "дон-дон", що син має бути тут головним", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що поряд з адміністрацією, де Кадиров брав участь у нараді, на стадіоні в мікрорайоні Невському відбувався футбольний матч. Хтось знімав гру з дрона, який підняли в небо.

За словами Андрющенка, охорона Кадирова побачила дрон і злякалась, тому швидко евакуювала лідера Чечні з міста. Усі заплановані заходи скасували.

Радник мера додав, що організатори намагалися зробити повну таємність візиту, а в кожному дворі чергували патрулі й ФСБ.

Фото: https://t.me/andriyshTime