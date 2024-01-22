"Евакуювався через дрон": Кадиров відвідав окупований Маріуполь, - Андрющенко
22 січня лідер Чечні Рамзан Кадиров прибув із візитом до окупованого росіянами Маріуполя, де провів нараду в адміністрації, проте його звідти евакуювали через цивільний дрон, який фіксував футбольний матч поряд з адміністрацією
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, Кадиров приїхав у Маріуполь, щоб поінформувати окупаційну місцеву владу про майбутнє призначення на посаду голови адміністрації Маріуполя свого сина.
"В першій половині дня він мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вулиці Громової та потім красиво позувати в філармонії. Де, власне, наголосити "дон-дон", що син має бути тут головним", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що поряд з адміністрацією, де Кадиров брав участь у нараді, на стадіоні в мікрорайоні Невському відбувався футбольний матч. Хтось знімав гру з дрона, який підняли в небо.
За словами Андрющенка, охорона Кадирова побачила дрон і злякалась, тому швидко евакуювала лідера Чечні з міста. Усі заплановані заходи скасували.
Радник мера додав, що організатори намагалися зробити повну таємність візиту, а в кожному дворі чергували патрулі й ФСБ.
Фото: https://t.me/andriyshTime
- У РФ нагородили 15-річного сина голови Чечні Рамзана Кадирова Адама Кадирова орденом "Трудовая доблесть России" та медаллю "За вклад в развитие Российского университета спецназа" І ступеня.
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