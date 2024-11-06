Європа не здатна повноцінно замінити допомогу США для України, - Defense Express

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Жодна країна Європи та й загалом європейські країни не зможуть повноцінно замінити військову допомогу, яку США надає Україні. Це обʼєктивна тенденція. Варто зауважити, що будь-яка адміністрація США, навіть якби на виборах перемогла Камала Гарріс, змушена була б скорочувати обсяги військової допомоги України. Така перспектива просто неминуча. Мова йде передусім про боєприпаси, техніку та інші види озброєння. Оскільки старі запаси озброєння в США вичерпались, а щоб виготовити нові потрібен час. До того ж зараз часто від американських аналітиків все частіше звучить найлегший шлях, як США взагалі піти з Європи й перестати забезпечувати безпеку європейського континенту. Вони вважають, що Європа має сама розбиратись зі своїми проблемами", - повідомив Киричевський.

Експерт наголосив, що у воєнній доктрині США не йдеться про знищення ворога, тому й адміністрація Джо Байдена завжди намагалася надати Україні допомогу лише для оборони.

"Незалежно від того, хто б виграв президентські вибори, саме на таку позицію опиралась би нова адміністрація президента. Також важливо зазначити, що в сучасній воєнній думці немає поняття про знищення противника, є хіба що про певні рівні його виснаження. Це пояснює позицію адміністрації Джо Байдена, яка весь час намагалась давати нам можливість оборонятись від росіян, а не перемогти Україні", - додав він.

18 жовтня президент Володимир Зеленський зазначив, що результат президентських виборів у США матиме вирішальне значення для майбутнього України та її амбіцій щодо членства в НАТО.

Трамп отримав на виборах 277 голосів Колегії виборщиків. Натомість достатньо було отримати 270, щоб стати президентом США.

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