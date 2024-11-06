Політика Трампа змусить Україну шукати домовленості з Росією, - віцепрезидентка СКУ

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Ще не маємо остаточних цифр, але виглядає, що Дональд Трамп має величезну можливість виграти, ми цього не очікували. Бракує ще голосів від штату Пенсильванія. Якщо Трамп стане президентом, для України це буде зміна політики Америки, оскільки президент Байден та його уряд допомагали Україні досить багато", - вважає Фаріон.

За словами віцепрезидентки СКУ, з приходом Трампа ситуація може змінитися, і Україні доведеться адаптуватися до нових умов. Існує ймовірність скорочення допомоги з боку США, і така політика може змусити Україну шукати компроміс або домовленість з Росією. Проте народ України не погодиться на капітуляцію.

"Не хочу бути надто песимістичною, але необхідно ставитися до ситуації реалістично. Населення США обирає Трампа, тому що люди хочуть ізольованої політики Америки, менше іммігрантів і менше платити податків, і саме тому такий результат", - наголосила Фаріон.