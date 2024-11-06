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Ексклюзив

Політика Трампа змусить Україну шукати домовленості з Росією, - віцепрезидентка СКУ

Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
09:28
Світ Дональд Трамп

Віцепрезидентка СКУ в Північній Америці Марта Фаріон зазначила, що Дональд Трамп має величезну можливість виграти вибори президента США

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Ще не маємо остаточних цифр, але виглядає, що Дональд Трамп має величезну можливість виграти, ми цього не очікували. Бракує ще голосів від штату Пенсильванія. Якщо Трамп стане президентом, для України це буде зміна політики Америки, оскільки президент Байден та його уряд допомагали Україні досить багато", - вважає Фаріон.

За словами віцепрезидентки СКУ, з приходом Трампа ситуація може змінитися, і Україні доведеться адаптуватися до нових умов. Існує ймовірність скорочення допомоги з боку США, і така політика може змусити Україну шукати компроміс або домовленість з Росією. Проте народ України не погодиться на капітуляцію.

"Не хочу бути надто песимістичною, але необхідно ставитися до ситуації реалістично. Населення США обирає Трампа, тому що люди хочуть ізольованої політики Америки, менше іммігрантів і менше платити податків, і саме тому такий результат", - наголосила Фаріон.

  • У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
  • Журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова зазначила, що американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті США.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
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