Європа шукає шляхи чесної співпраці з українськими вишами, щоб зупинити "відтік мізків", - докторка філософії з Франції
Українські студенти дедалі активніше користуються можливостями для навчання в європейських університетах. Водночас європейські партнери прагнуть уникнути "відтоку мізків" з України, шукаючи шляхи чесної співпраці з українськими інституціями
Про це сказала докторка філософії університету Лотарингії (Франція) Віолета Москалу у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"З точки зору європейських інституцій освіти, українські студенти мають багато можливостей брати участь у різних програмах мобільності. Особливо з 2022 року багато університетів у Франції та інших європейських країнах запрошують і створюють можливості для наших студентів.
Скажу відверто, враження дуже позитивні: українські студенти мають здатність швидко адаптуватися та ефективно працювати в різних форматах - бакалавраті, магістратурі, на різних програмах", - зазначила Москалу.
За словами докторки філософії Університету Лотарингії, європейські партнери, зокрема французькі, дуже чутливо ставляться до проблеми "відтоку мізків" і намагаються максимально чесно підійти до цього болючого питання, що стосується українських інституцій та студентів, які виїжджають, аби їх не втрачала Україна.
"У Лотаринзькому університеті у Франції ми створили спеціальну франко-українську програму бакалаврату з міжнародного менеджменту і торгівлі - це перша в історії така програма. Ми готуємо українських студентів до роботи в україно-французьких і європейсько-українських проєктах, щоб вони стали амбасадорами українських компаній у Європі та фасилітаторами для французького й європейського бізнесу в Україні", - додала Москалу.
- Українські університети мають стати конкурентоспроможними на міжнародному рівні та інтегруватися у світовий освітній простір. Для цього необхідно створити пул вишів світового рівня та підвищити наукову складову.
